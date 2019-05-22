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華南少棒／新竹縣投打俱佳 4局扣倒花蓮

2019-05-22 15:13中央社 台北22日電

新竹縣打線大爆發，共敲14支安打，加上投手羅際威及徐宥澤封鎖，以16比0提前在4...
新竹縣打線大爆發，共敲14支安打，加上投手羅際威及徐宥澤封鎖，以16比0提前在4局擊退花蓮縣。 聯合報系資料照
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華南金控盃全國少棒錦標賽今天在新生公園進行花蓮縣對新竹縣的賽事，新竹縣打線大爆發，共敲14支安打，加上投手羅際威及徐宥澤封鎖，以16比0提前在4局擊退花蓮縣。

新竹縣在兩任投手羅際威及徐宥澤的壓制下，沒有讓對手拿下任何分數，而且打線在1至3局分別拿5、5、6分，終場就以16比0提前4局擊退花蓮縣，明天B組敗部將由新竹縣對台中市。

新竹縣總教練紀諺廷表示，昨天對上台東縣時打線沒有發揮，以3比4落敗，所以回去之後有跟小朋友做心理建設，紀諺廷說：「他們對台東有點壓力，所以告訴他們不要怯場，已經沒有退路了。」

紀諺廷指出，新竹縣以關西國小為主體，今天有調整棒次，讓小朋友打以前在母校的棒次，狀況有調整回來，在關鍵時刻收到不錯效果。

新竹縣先發投手羅際威用20球投2局，被敲1支安打，沒有失分，獲得勝投；第2任投手徐宥澤則投2局，沒有被敲安打，無失分。紀諺廷稱讚徐宥澤說：「他雖然個子小，但卻是中山國小主力投手，安排他當中繼投手，投得不錯。」

徐宥澤表示，今天狀況很好，尤其是曲球的部分。徐宥澤受大4歲的哥哥影響，小學一年級就開始打棒球，不過六年級才開始練投手，之前是擔任三壘手，他說：「當投手很好玩，三振對手的時候很開心。」

新竹縣開路先鋒葉弘仁今天4打數敲4支安打，跑回3分，是全隊打最好的選手，紀諺廷表示，昨天葉弘仁打第3棒沒有發揮，此戰回第1棒就有調整回來。葉弘仁則說：「昨天沒有打好，因為太想用力，讓棒頭出來太快，打第1棒比較習慣，第3棒壓力比較大。」

華南盃少棒棒協

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