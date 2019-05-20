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玉山盃／青棒22日開打 U18中華隊先戰美國試水溫

2019-05-20 21:12中央社 台北20日電

玉山盃青棒賽將於22日開打，共18隊參賽，爭取U18世界盃青棒賽國手資格，高雄市隊力拚連霸，U18國手選拔須經藍白對抗賽。中華隊出發參賽前，將先在台灣與美國隊交手試水溫。

108年玉山盃全國青棒錦標賽為今年U18世界盃青棒賽國內選拔賽，將於22日在宜蘭羅東棒球場、高雄市立德棒球場開打，決賽於天母棒球場舉行，冠軍隊總教練為U18世界盃青棒賽中華隊執行教練。

高雄市隊去年在玉山盃拿下冠軍，取得亞洲青棒錦標賽中華代表權，冠軍戰不敵韓國隊、拿下亞軍。今天記者會上，去年亞青國手、高苑工商游擊手曾傳昇代表高雄市隊出席，喊出希望高雄市隊連霸。而桃園市隊從2011年到2014年間玉山盃4連霸，新北市隊從2015年至2017年完成3連霸，也盼再次重返榮耀。

今年U18世青國手選拔規則調整，待玉山盃打完後，將分別從玉山盃、王貞治盃青棒賽的參賽球員中各選30人，組成中華青棒培訓隊，再從中選出36名球員打7場藍白對抗賽，決定最後20人參賽名單，希望綜合青棒幾個重點賽事球員表現，組出最佳中華隊戰力。

U18世界盃青棒賽將於8月30日起在韓國釜山舉行，中華隊在出發前往韓國參賽前，預計於8月23日至27日，先在台中台體大棒球場與同組的美國隊打4場交流賽，在U18開打前先試水溫。

玉山盃中華隊棒球

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