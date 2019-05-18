華南少棒／桃園搶勝 教頭勉比冠軍更重要的事

2019-05-18 18:15 中央社 台北18日電



華南金控盃全國少棒賽桃園市預賽與金門縣交手，投打有表現，加上對手送上5次失誤，以19比0、4局拿勝。總教練李國強鼓勵球員調整心態展現實力，能入選中華隊在國際賽有所貢獻。

桃園市隊B組預賽首戰與實力有段落差的金門縣隊交手，桃園市隊全場敲出8安，對手送出11次保送（1次觸身球保送）、5次守備失誤，3局打完4比0領先，4局單局打了20人次，一口氣攻下15分，提前拿下比賽勝利。

桃園市隊這次由中平國小為主體，加入大勇、龜山、錦興國小棒球隊球員組成聯隊參加，總教練李國強表示，球員的實力無庸置疑，但教練團還在嘗試，「如何把球員放在對的位置上，讓他們發揮到最好」。他也點出包括先前的友誼賽、今天首場比賽，球隊安打數不少，但攻勢串聯沒能做好，是需要再調整的地方。

桃園市隊先前已經拿下LLB世界少棒錦標賽中華隊代表權，月初小馬少棒賽國內選拔賽4強止步，此次陣中也有不少球員是小馬少棒選拔賽原班人馬。李國強欣慰表示，桃園市聯隊每個球員在母隊大賽經驗都很足夠，更開心的是先前打過小馬少棒選拔賽的黃天賜等人，雖然個性害羞，但也願意適時跳出來帶領大家，團隊的氣氛很好。

108年華南金控盃全國少棒賽為今年U12世界少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍總教練為中華隊總教練，中華隊選手選拔參考盃賽表現，冠軍隊不得超過5名球員、第2名之後球隊，排名後者球員名額不得超過前者為原則，組成全國明星隊。

華南金控盃已經是今年度最後一個少棒國手選拔賽，李國強勉勵球員，比冠軍更重要的是參加這個比賽，希望球員在場上把自己的優勢發揮出來，能被選訓委員看到而選入中華隊，「能在國際賽中為中華隊盡一份心力」。