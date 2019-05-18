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華南少棒／桃園洋將想拚中華隊 雷皓博：碰美國會有點怪

2019-05-18 18:15中央社 台北18日電

華南金控盃少棒錦標賽，桃園市隊「洋將」雷皓博今天對金門先發3局拿勝。雷皓博的爸爸是美職堪薩斯皇家隊亞洲區球探，他盼入選中華隊，但也笑說若碰上美國隊：「會有點怪」。

桃園市隊今天預賽首戰與金門縣隊交手，雷皓博先發投3局僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，球隊終場以19比0、4局拿勝，雷皓博拿下勝投；桃園市隊總教練李國強表示，雷皓博今天有完成教練團設定的任務，45球以內投完3局。

雷皓博的爸爸是美國人、媽媽是台灣人，李國強表示，家人希望他在台灣打球，讓他可以了解台灣的棒球文化，雷皓博加入聯隊後，與他聊天過程中也可以發現他的觀念很正向，「投球機制正確，也相信隊友，所以今天才能精簡用球數、完成任務」。

雷皓博表示，過去從來沒有入選過縣市聯隊，這次加入桃園市聯隊跟來自不同球隊的隊友一起打球很新鮮，他只花了1天的時間就跟隊友打成一片，被問到隊友會不會請教他英文，都教了些什麼，他也笑說：「不要講出來比較好」。

108年華南金控盃少棒賽為今年7月在台南舉行的U12世界少棒錦標賽國內選拔賽，雷皓博若有好表現，也有機會可以入選中華代表隊，中華隊前3屆在U12少棒冠軍戰都不敵美國隊，他也笑說如果真的披上中華隊球衣碰上美國隊：「感覺應該會有點怪」，但還是很想要拚中華隊資歷。

雷皓博爸爸是美職皇家隊亞洲區球探，但他是洋基隊球迷，他也有看中華職棒，最喜歡統一獅隊，最欣賞的獅隊球員為野手陳鏞基。

中華隊

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