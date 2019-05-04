春季聯賽／蔡易廷率崇越晉4強 台電握晉級優勢

2019-05-04 23:30 中央社 台北4日電



擷圖自崇越隼鷹臉書粉絲團 分享 facebook 春季聯賽複賽，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷今天完投9局失1分，率隊以3比1擊敗台中台壽保隊晉級4強；台灣電力擊敗美孚巨人，只要明天與台南市比賽不輸超過10分，即可晉級4強。

108年全國成棒甲組春季聯賽複賽，N組崇越隼鷹今天與台中台壽保隊交手，蔡易廷用109球完投9局，僅被敲出6支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，有效壓制對手打線。

崇越隼鷹一度落後，4局靠著失誤、盜壘、高飛犧牲打跑回追平分，5局再靠著保送、張皓緯二壘打超前比數，8局多添1分保險分，順利拿下比賽勝利，複賽3連勝晉級4強。

台灣電力成棒隊今天與美孚巨人（文化大學）交手，台電投打發揮，全場敲出14安，終場以10比1拿下複賽第2勝；台南市隊今天以5比1擊敗中信金融學院。

目前春季聯賽已經有3隊取得4強門票，分別為合作金庫、遠東科技大學和崇越隼鷹，最後一張4強門票要看明天台電與台南市隊比賽。

台電與台南市隊2日比賽，2局打完台電0比1落後，比賽因雨保留至明天舉行，台電今天擊敗美孚巨人，4強門票幾乎到手，明天擊敗台南就可順利晉級，若輸球，戰績相同比較得分率，只要台電不輸超過10分，還是能晉級4強。

台電總教練李盈南表示，雖然球隊晉級上占有優勢，球員心理上可能會輕鬆一點，但明天比賽還是要全力以赴。