王貞治盃青棒／3投聯手完封雲縣 高市搶頭彩

2019-05-03 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／嘉義報導



鄭澔先發3.1局無失分。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

今年美國小馬聯盟青棒賽的國內選拔賽－王貞治盃青棒錦標賽，昨天在稻江棒球場開打，共十七支隊伍參戰。高雄市首度由普門中學代表，首戰以二比○完封雲林縣（麥寮高中），搶下頭彩。

高雄市過去多由高苑工商取得代表權，普門中學是國內青棒新興勁旅，今年從高雄市選拔賽出線，隊史六年來首度搶下王貞治盃代表權，教頭邱俊文坦言有壓力，「怕表現不好。」

昨天高雄市首戰碰上雲林縣，高二左投鄭澔先發三點一局無失分，之後傅碩章中繼一點二局、楊鈺翔後援兩局，合力封鎖對手攻勢。

對戰的是雲林縣兩名主力投手朱添明、郭定泓，高雄市二局下靠三支連續安打敲回致勝兩分。邱俊文說：「七局制的比賽，先得分的一方，壓力比較沒那麼大，只是幾次戰術執行沒成功，沒有再追加分數，其實只拿兩分算是很危險，但靠投手有壓制，大家努力守下來。」

另一場花蓮縣（玉里高中）對上嘉義市（嘉義高中）的比賽，花蓮縣首局就靠余凱文的清壘三壘打攻下四分，兩任投手也成功壓制對手攻勢，終場以五比三贏球。花蓮縣先發投手林詩翔共投五局失三分（兩分自責分），讓投手教練黃俊欽給出一百分的滿分肯定，「他雖然球速不快，但控球很準，局數可以拉很長。」陳家偉則是在球隊一分領先時，化解無人出局滿壘的大危機，後援兩局沒有被擊出安打。