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王貞治盃青棒／普門首次代表高雄勝雲林

2019-05-03 00:53中央社 台北2日綜合報導

108年王貞治盃青棒錦標賽今天在稻江棒球場開打，高雄市今年首度由普門中學代表，首戰對上雲林縣，靠3任投手壓制，加上打線適時發揮，以2比0拔得頭籌。

王貞治盃共17縣市代表隊參賽，爭取美國小馬聯盟亞太區青棒賽中華隊代表權。普門中學今年在高雄市內選拔賽擊敗高苑工商，隊史成軍6年，首度取得王貞治盃代表權，今天賽事碰上麥寮高中代表的雲林縣，雙方都推主力投手登板。

高雄市高二左投鄭澔首局化解一、三壘有人的危機，之後狀況回穩，先發3.1局無失分，與2任後援投手傅碩章、楊鈺翔合力封鎖對手攻勢。打線則是在3局下靠3支安打串連，從雲林縣先發投手朱添明手中搶下2分，也打下勝利。

高雄市總教練邱俊文說：「7局制的比賽，先得分的一方，壓力比較沒那麼大，但幾次戰術執行沒成功，沒有再追加分數，其實只拿2分算是很危險，但今天靠投手有壓制，大家努力守下來。」

鄭澔指出，自己先前因傷休息1個多月，直到這次王貞治盃復出登板，對這場出賽的表現還算滿意。鄭澔升上高二後，開始擔任先發扛重任，但他提到，無論是先發還是後援，沒有太大差別，他說：「把球的品質投出來，別管局數。」

王貞治盃採雙敗淘汰制，高雄市贏球後，繼續在B組勝部挺進，下一戰將碰上花蓮縣。花蓮縣今天對上嘉義市，首局進帳4分奠定勝基，再靠2任投手林詩翔、陳家偉合力壓制對手，以5比3贏球。

B組另一場台東縣與彰化縣之戰，台東縣先發投手林志光先發5.1局飆7次三振，率隊以5比0勝出。至於今天進行的2場A組賽事，台中市以4比2擊敗嘉義縣、台南市則以7比4擊敗南投縣。

王貞治盃普門中學中華隊

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