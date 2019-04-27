春季聯賽／鄭浩均失常 台啤無緣複賽

2019-04-27 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／台北報導



台灣啤酒隊王牌投手鄭浩均。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

全國成棒甲組春季聯賽進入資格賽階段，台灣啤酒（國立體大）昨天在天母棒球場對戰桃園航空城，王牌投手鄭浩均登板，吸引場邊球探聚焦，但他僅投四局失四分（兩分責失）吞敗，台啤也無緣複賽。

鄭浩均被看好有旅外發展的潛力，也有機會投入今年中職選秀，每場出賽都吸引國內、外球探緊盯。味全龍隊將在下周一向中職遞交加盟企劃書，若順利加盟，將握有今年選秀狀元籤，鄭浩均就是龍隊首輪鎖定的目標之一。

日前味全龍隊總教練葉君璋就曾數度到場觀看春季聯賽，在場邊觀察鄭浩均等大學好手的表現，昨天換龍隊守備教練黃煚隆現身，在台上替鄭浩鈞的表現做紀錄。

鄭浩均昨天雖然球速飆到一五二公里，但控球不盡理想，四局共投出六次四死球保送，賽後他表示，這場比賽必須全力搶勝，自己頗有壓力，加上城市隊的打者比較有想法，自己因此投得比較小心。面對看台上的教練、球探們，鄭浩均也坦言有稍稍受到影響。

台啤終場以二比四輸球，讓航空城在資格賽以二連勝拿下Ｇ組第一晉級複賽；Ｈ組台中市台灣人壽則是連勝康寧大學、大同學院，也搶到了晉級門票。

複賽最後兩席將在今天出爐，後天展開複賽，十二隊分四組進行循環賽，取分組第一打決賽。