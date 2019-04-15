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謝國城少棒／邱駿維再見安 高市勝屏縣保生機

2019-04-15 21:09中央社 台北15日電

108年謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行敗部賽事，高雄市隊今天與屏東縣隊交手，兩隊一路緊咬，直到6局高雄市靠著邱駿維再見安，率隊以4比3拿勝，保住晉級生機。

謝國城盃少棒錦標賽為今年度LLB世界少棒錦標賽國內選拔賽，採雙敗淘汰制，勝部賽事昨天打完，確定由台中市、台東縣隊爭4強門票，而桃園市則將和新竹縣隊爭4強門票。

今天繼續敗部賽事，高雄市隊預賽首戰以2比7不敵台中市隊落入敗部，今天與屏東縣隊交手，高雄市隊首局靠著安打、失誤、暴投、高飛犧牲打先馳得點，2局再靠著接連保送、安打拿下第2分。

屏東縣隊3局追分，靠著單局3支安打、追回2分、扳平比數，屏東縣隊4局再拿1分、超前比數，高雄市隊4局下半再度將比數扳平，兩隊僵持至6局下半，高雄市隊靠著保送、邱駿維再見二壘打搶勝。

邱駿維今天單場4打席上壘率百分百，敲出3支安打，選到1次保送，關鍵時刻挺身而出，率隊拿下勝利。雲林隊今天再敗部賽事以14比1、4局擊敗苗栗縣，將於明天比賽與高雄市隊交手。

新竹市隊此次比賽首戰以5比6不敵南投縣隊、落入敗部，昨天與彰化縣比賽裁定6比0拿勝，今天與台南市隊交手，打擊發揮，全場敲出8支安打，其中有一半都是長打，包括1發全壘打、2支二壘打、1支三壘打，交上對手全場送出7次保送、2次失誤，順利以10比8拿下勝利。

台北市隊今天與南投縣隊交手，比賽前半段一路落後，但展現韌性，6局搶分，單局敲出4支安打、包括1發全壘打，滿壘時選到保送，擠回致勝分，終場以7比6拿勝，保住晉級生機，明天將與新竹市隊交手。

謝國城盃少棒
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