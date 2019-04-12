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春季聯賽／108球完投勝 朱益生想拚選秀

2019-04-12 00:08聯合報 記者葉姵妤／台北報導

北市大左投朱益生。 記者葉姵妤／攝影
北市大左投朱益生。 記者葉姵妤／攝影
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一○八年全國成棒甲組春季聯賽昨天點燃戰火，由預賽Ｃ、Ｄ組率先開戰，在天母棒球場進行的Ｃ組中，地主台北市大以二比一擊敗台灣運彩，大一左投朱益生演出九局完投勝；美孚巨人則靠十六安掃射，提前八局以十三比二擊敗萬能科大。

北市大朱益生昨天一夫當關，以一○八球完投九局，雖被揮出九支安打，但僅失一分，另送出八次三振，是個人在成棒階段的首場完投、收下大學首勝。他說：「久沒比賽了，原本預設至少投六、七局，被安打滿多、危機也比較多，但很幸運都有守起來。」

朱益生過去就讀平鎮高中時就是隊上的主力左投，但高三陷入低潮，進入大學後學業與球技兼顧，成績是球類系第一名，投球表現也在經過上學期的盃賽磨練後，越投越穩定。他透露：「因為實力有回來，今年有想要挑戰選秀。」

輔仁大學今年受到台灣運彩冠名贊助，昨天以新隊名、新球衣在春季聯賽亮相，雖有蔡瑋豪繳出六局失一分的優質先發，但牛棚接手後失分，打線也欠適時一擊，讓台灣運彩的首戰吞下敗仗。

台灣啤酒（國立體大）與開南大學的晚場賽事，受雨勢攪局，比賽打到六局上因雨暫停，最終裁定由台啤以一比○勝出（五局），陣中王牌投手鄭浩均先發五局只被敲三支安打、送出五次三振，無失分，拿下勝投。

平鎮高中輔仁大學

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