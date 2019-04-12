科技部邀集369名博士菁英挺進產業 提升競爭力

2019-04-12 17:21 聯合新聞網 提供





科技部3/20日上午在Y17青少年育樂中心舉辦「重點產業高階人才培訓與就業計畫」(RAISE計畫)開訓典禮，部長陳良基、全國工總副理事長林明儒及科學園區公會理事莊清喜帶領現場369名博士，鼓勵跨出學術圈，投身產業創新，助臺灣產業競爭力提升。

科學園區公會理事莊清喜、全國工總副理事長林明儒、科技部長陳良基、邱司長四人啟動 分享 facebook

去(107)年第一期有19家培訓單位與237家合作廠商共同培訓357名博士，並成功引導265人進入產業就業，前三大產業分別為製藥產業、醫療器材、應用生技，媒合率達74%，就業之博士月薪高標(25%)可達7.4萬元，半數以上逾6.5萬元，助博士產業接軌有成。今年RAISE計畫邁入第二期，核定共22家培訓單位培訓369名博士，並擴大培訓範疇，如商業發展研究院跨入金融科技領域、中華顧問工程司投入智慧交通領域等，讓科技創新帶給產業及生活新應用。此外，本期合作廠商共計299家，前五大產業分別為應用生技、資訊軟體、農業生技、醫療器材、智慧機械，期能加速臺灣產業智慧轉型，為今年培訓帶來全新的合作機會。

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陳良基部長表示科技部在政府端的重要角色，是創造並維持一個所有科學人能充分發揮所長的環境，並成爲人力資源運用技術的一個平臺，讓所有我們選定要投入的科技領域，都能在這個環境中發揮創意價值成長茁壯。科技部打造RAISE計畫平台，為國內博士菁英進行加值實務培訓，針對產業高階人才需求作進一步銜接，將人才引導進入產業，希望博士菁英們找到目標後能發揮專才。

開訓典禮科技部也特別邀請第一期成功創業及就業的博士回娘家交流，現任旺宏電子(股)公司主任工程師朱奕豪、沛智生醫(股)公司資深經理謝文定分享親身經驗，鼓勵學弟妹們面對挑戰和改變，只有千錘百鍊，才能成為好鋼！