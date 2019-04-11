奶茶控注意！御茶園全新「紅茶撞奶」

2019-04-11 17:47 聯合線上 提供





奶茶控注意！御茶園全新「紅茶撞奶」

濃厚茶味與高含乳量的撞奶口感，挑戰超商奶茶人氣王！

2018的奶茶搶購潮，將包裝奶茶帶入高含乳量的新境界，但是一波熱潮過後，高含乳量奶茶雖然濃厚，但是喝起來甜膩又負擔！御茶園看準市場缺口，特別研發50%以上高乳含量紅茶撞奶，搭配特選台灣黑糖增加香氣又不膩口，即日起全台7-11、全家便利商店、OK便利商店陸續上架，限時嚐鮮一瓶33元，兩瓶只要65元，挑戰超商奶茶人氣王的寶座！

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從2018年開始，包裝奶茶一直都是人氣話題，各家品牌相繼推出新款奶茶搶攻市場，但是普遍喝起來過於濃厚甜膩，長期喝的話多少會有負擔感。加上現代人健康意識抬頭，口味開始偏向減糖趨勢，奶茶到底要如何做才能好喝又不膩呢？

御茶園取經自爆紅手搖飲黑糖撞奶概念，將撞奶口感轉化，使用鮮乳撞茶減輕負擔感，再以特選台灣黑糖加強香甜風味但不增加甜度。最重要的是用150bar加壓撞擊乳脂肪成小分子，將茶香和奶香完整包覆，飲用起來香甜不膩更順口。

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「御茶園特上紅茶撞奶﹞已於全台7-11、全家便利商店、OK便利商店陸續上架，4/9前嚐鮮價一瓶33元，兩瓶只要65元，奶茶控可別錯過這今年必喝的新品！