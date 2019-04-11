史上首張黑洞照片 演算法出自29歲女科學家之手

2019-04-11 22:58 中央社 麻州劍橋市11日綜合外電報導



史上首張黑洞照片，演算法出自29歲女科學家布曼（圖）之手。 圖／摘自Katie Bouman臉書 分享 facebook 「事件視界望遠鏡（EHT）」跨國研究計畫昨天公布史上首張黑洞照片，全球矚目。這項研究成果的功臣是年僅29歲的電腦科學家布曼，她所開發的演算法讓黑洞照片成為可能。

根據麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室（MIT CSAIL）網站，布曼（Katie Bouman）在自述中說，她的主要研究目標是「運用新興電腦方法，拓展跨學科成像的可能性」。

布曼2017年在麻省理工學院取得電子工程和電腦科學博士學位，2017年至2019年在哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）擔任博士後研究人員。目前是加州理工學院（Caltech）電腦與數學科學系助理教授。

3年前，當時布曼還是麻省理工學院的博士生，她就開始開發演算法，志在讓黑洞照片成真。她是相關計畫的領導人，支援她的科學家來自麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室和海斯塔克天文台（MIT Haystack Observatory），以及哈佛史密森尼天體物理中心。

布曼也是EHT計畫成員。EHT散布世界各地的8座電波望遠鏡共同形成與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，它們收集的龐大資料需藉助布曼的演算法分析、整合，最終得以成像。

對團隊突破性研究成果感到興奮的布曼，曾將自己正用筆電下載黑洞影像的照片上傳臉書（Facebook）並發文：「我正不可置信地看著我第一次做出來的黑洞影像被重建。」

黑洞照片昨天在台北等全球6座城市同步曝光後，布曼成為國際焦點人物。在推特（Twitter）等社群網站上，她受到許多人點名祝賀。

不過，布曼堅持，協助她開發演算法的其他團隊成員也應受到同樣的肯定。

她告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「沒有人能獨立完成創舉。合力實現計畫的是眾多擁有不同背景、彼此相異的人們。」

布曼也在臉書上發布貼文強調：「這張（黑洞）照片並非單一演算法或單一個人的成就，而是一群來自世界各地的科學家貢獻他們驚人的才華，經過多年努力而得來的。」

參與EHT跨國計畫的科學家總計超過200位。