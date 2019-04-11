捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合10日電



尋黑洞 全球八座天文台 組成地球大小的虛擬望遠鏡 美聯社 分享 facebook 國際天文界的長年合作計畫「事件視界望遠鏡」(Event Horizon Telescope，簡稱EHT)得以捕捉到史上第一張超大質量的黑洞影像，成功秘訣是將全球八座天文觀測站的多具電波望遠鏡結合在一起，創造出口徑有如地球般大小的虛擬望遠鏡。

第一波公布的黑洞影像成果，早在兩年前便拍到，卻必須經過兩年處理，才能完成令人屏息的黑洞影像；美國EHT團隊成員的亞利桑納大學天文系副教授馬龍發(Dan Marrone)指出，光是觀測數周蒐集到的資料量，就大約需要1000個硬碟、逾5100兆位元組(Terabyte，簡稱TB)的容量才裝得下，相當於「4萬人一生之中所有自拍的資料量」。

天文學及太空資訊網站Space.com報導，EHT希望捕捉到黑洞的畫面，而黑洞質量比太陽還高出數百萬倍，甚至數十億倍；以銀河系中心的黑洞人馬座A*為例，這個黑洞的質量大約是太陽的430萬倍；M87星系中心的黑洞質量，則大約是太陽的60億倍。

問題是，EHT需要蒐集來自黑洞的無線電信號，才能製作出黑洞影像，但黑洞傳出來的電波非常微弱。

舉例來說，若要將來自人馬座A*的電波累積起來，點亮一瓦特的燈泡一秒鐘，這將需要EHT旗下一具電波望遠鏡整整蒐集2億5000萬年才夠用。

為了拍攝黑洞畫面，EHT是將分布全球的多具電波望遠鏡，在同一時間對準同一個目標，從美國、墨西哥、智利到南極的望遠鏡都是；所有電波望遠鏡共同蒐集資料後再拼接在一起，效果就如同一具跟地球一樣大的超大型電波望遠鏡，看得到距離極遠的黯淡星體。

EHT計畫是在2017年由全球共八座無線電波天文台參與，預期在2020年將納入另外三座。