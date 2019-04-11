親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
愛地球綠生活
黑洞影像首曝光
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融第4打席深遠二壘安 再現單場雙安

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33世界日報 編譯陳韻涵╱綜合10日電

什麼是黑洞？科學家大解惑 新華社
什麼是黑洞？科學家大解惑 新華社
分享
「事件視界望遠鏡」 (Event Horizon Telescope) 全球陣列計畫的觀測目標是驗證宇宙裡頭最神秘的黑洞現象，以下為紐約時報(NYT) 對黑洞的生動解釋：

1.黑洞是飢餓猛獸

黑洞重力極大的時空區域，它吞噬州周遭一切並以此為其成長「養分」。

黑洞的邊緣「事件視界」(event horizon)是不歸的界線，就連光都會被吸進黑洞，無法逃脫，而沒有任何東西比光還快。

2.掉進黑洞的死法為何？

萬一掉進黑洞，會被引力撕裂或遭能量火牆淹沒，向來是科學家爭論的議題。

根據愛因斯坦(Albert Einstein)的廣義相對論，人若跌落穿越事件視界，引力則會將人體拉長成麵條狀，即義大利麵條效應。

物理學家波爾欽斯基(Joseph Polchinski)團隊2012年提出火牆悖論(firewall paradox)，稱事件視界是一堵能量火牆，可能會將人體燒成碎片，但火牆違反相對論原則，而相對論是黑洞存在的基礎。

3.黑洞是人類了解宇宙運作的根基

愛因斯坦和波爾欽斯基可能有一人錯了，或人類得承認無法了解宇宙奧秘。

火牆悖論質疑了最可靠的科學理論，若人類可探究黑洞內部資訊，或可了解愛因斯坦、波爾欽斯基或霍金(Stephen Hawking)的理念。

4.幾乎每條銀河都有黑洞

地球附近沒有黑洞，但天文學家發現，幾乎每條銀河都有黑洞，且觀測到巨大黑洞存在銀河中心的證據。

5.黑洞無毛

霍金曾提出黑洞「無毛定理」，亦即黑洞只有質量、角動量和電荷，其他都會消失，稱為無毛定理。

6.循著光，探索黑暗

黑洞會發出由量子波動引起的非常暗淡的光，即霍金輻射，而黑洞附近有微型類星體或活躍星系核發出的強光。

7.黑洞非永恆

量子效應指出，當霍金輻射洩入宇宙，黑洞終將消散，短至幾秒，長至數十億年。

8.歐洲大磁鐵不會毀了地球

歐洲核子研究組織(CERN)2008年啟動大強子對撞機(LHC)前，批評者擔心它會形成黑洞吞沒地球；理論上，尋找宇宙中的微小物質可能在LHC的地下管線中形成小黑洞，用以觀察相對論和量子力學；LHC啟用十年後，人們再度對布魯克黑文國家實驗室(BNL)的相對論性重離子對撞機(RHIC)提出類似疑問。

實驗進行後，對撞機與地球相安無事，科學家甚至發現了希格斯玻色子(Higgs Boson，又稱上帝粒子)。

黑洞相對論霍金

相關新聞

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

捕捉黑洞秘訣 創造口徑如地球大小的虛擬望遠鏡

2019-04-11 18:41

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

黑洞影像如照片失焦？孫維新解答科學家感動的原因

2019-04-10 22:46

蔡英文總統與全球八萬人 一起看首度曝光的黑洞照

2019-04-10 22:28

愛因斯坦相對論沒錯！ 人類歷史首張黑洞照片作證

2019-04-10 22:23

黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12

全球六城市同步 人類史上首張黑洞照片將曝光

2019-04-10 19:49
看更多

熱門文章

黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12

愛因斯坦神預言！世界第一張黑洞照片這樣拍出來的…

2019-04-11 09:00

愛因斯坦相對論沒錯！ 人類歷史首張黑洞照片作證

2019-04-10 22:23

麥當勞明起推「冷飲直接喝」 不再提供消費者吸管

2019-04-11 14:25

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44

黑洞影像如照片失焦？孫維新解答科學家感動的原因

2019-04-10 22:46

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:00

每日星座運勢／牡羊財運突出好日子 愛情運勢良好

2019-04-11 00:00

黑洞攝影演算程式 九成五是這年輕學生寫的

2019-04-11 16:17

罕見！今彩539三注同家開出2400萬獨得老闆說出原因

2019-04-11 10:54

黑洞引力強光線無法穿透 觀測難度高更添神秘

2019-04-10 21:57

留名聲讓人打聽！「成熟式離職」必做5舉動　優雅下台才最難

2019-04-10 23:24

健走只要走得很快就好？ 少做4件事小心先受其害

2019-04-11 15:02

黑洞真面目曝光 台北與五城市揭人類新頁

2019-04-11 00:34

黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33

變天了！北台下雨轉涼 明降10度

2019-04-10 21:41

捕捉黑洞… 超強望遠鏡 可看到月球上一顆棒球

2019-04-11 00:53

你是早上或晚上洗澡？早起洗澡的人較有創造力，晚上洗澡可解決這問題

2019-04-10 22:06

被男友嫌是「臭鮑魚」 年輕女生狂洗下體反而更臭

2019-04-11 13:59

吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42

幼兒園一學期要18.6萬 她嘆：這年頭不適合生小孩

2019-04-11 14:51

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／不被疼愛的女兒

2019-04-11 06:00

史上首張黑洞影像 中研院貢獻關鍵技術

2019-04-11 00:45

乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50

財源滾滾！大富大貴的6種星座血型組合

2019-04-11 09:40

【我見我思】自遊客／同情與同理

2019-04-11 06:00

台北米其林接地氣…24家摘星 冒出大黑馬

2019-04-11 00:57

影／頭皮「痘痘」3個月不消 竟然是血管瘤

2019-04-11 13:13

撫慰家屬 用尊重送走器捐者

2019-04-10 23:37

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

Nike官網訂製鞋變五分之一價 網友瘋搶訂單卻失效

2019-04-11 16:42

台灣蜜香紅茶＋錫蘭紅茶混出甘醇滋味　立頓「茶佐茶」讓無糖紅茶變好喝了

2019-04-10 23:06

鴿子蛋已不夠看！302克拉全世界最大的方形美鑽亮相

2019-04-11 12:32

慘！男大生愛喝手搖飲 泌尿道結石纍纍

2019-04-11 10:12

蔡英文總統與全球八萬人 一起看首度曝光的黑洞照

2019-04-10 22:28

空汙傷皮膚但洗臉有方法 醫師列舉三大錯誤觀念

2019-04-11 11:16

Dyson V11聰明上市 全新吸頭自動感應、彩色螢幕秀提醒

2019-04-11 15:33

跟上「與惡」喬安姐的距離 這些腕表你一定要有

2019-04-11 11:07

產檢發現胎兒腹裂 出生臟器外露醫師補破洞

2019-04-11 13:30

甜甜圈填飽饑餓黑洞？ 醫：挑對時間吃

2019-04-11 15:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top