黑洞8大解惑 掉進黑洞人體會變麵條

2019-04-11 18:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合10日電



什麼是黑洞？科學家大解惑 新華社 分享 facebook 「事件視界望遠鏡」 (Event Horizon Telescope) 全球陣列計畫的觀測目標是驗證宇宙裡頭最神秘的黑洞現象，以下為紐約時報(NYT) 對黑洞的生動解釋：

1.黑洞是飢餓猛獸

黑洞重力極大的時空區域，它吞噬州周遭一切並以此為其成長「養分」。

黑洞的邊緣「事件視界」(event horizon)是不歸的界線，就連光都會被吸進黑洞，無法逃脫，而沒有任何東西比光還快。

2.掉進黑洞的死法為何？

萬一掉進黑洞，會被引力撕裂或遭能量火牆淹沒，向來是科學家爭論的議題。

根據愛因斯坦(Albert Einstein)的廣義相對論，人若跌落穿越事件視界，引力則會將人體拉長成麵條狀，即義大利麵條效應。

物理學家波爾欽斯基(Joseph Polchinski)團隊2012年提出火牆悖論(firewall paradox)，稱事件視界是一堵能量火牆，可能會將人體燒成碎片，但火牆違反相對論原則，而相對論是黑洞存在的基礎。

3.黑洞是人類了解宇宙運作的根基

愛因斯坦和波爾欽斯基可能有一人錯了，或人類得承認無法了解宇宙奧秘。

火牆悖論質疑了最可靠的科學理論，若人類可探究黑洞內部資訊，或可了解愛因斯坦、波爾欽斯基或霍金(Stephen Hawking)的理念。

4.幾乎每條銀河都有黑洞

地球附近沒有黑洞，但天文學家發現，幾乎每條銀河都有黑洞，且觀測到巨大黑洞存在銀河中心的證據。

5.黑洞無毛

霍金曾提出黑洞「無毛定理」，亦即黑洞只有質量、角動量和電荷，其他都會消失，稱為無毛定理。

6.循著光，探索黑暗

黑洞會發出由量子波動引起的非常暗淡的光，即霍金輻射，而黑洞附近有微型類星體或活躍星系核發出的強光。

7.黑洞非永恆

量子效應指出，當霍金輻射洩入宇宙，黑洞終將消散，短至幾秒，長至數十億年。

8.歐洲大磁鐵不會毀了地球

歐洲核子研究組織(CERN)2008年啟動大強子對撞機(LHC)前，批評者擔心它會形成黑洞吞沒地球；理論上，尋找宇宙中的微小物質可能在LHC的地下管線中形成小黑洞，用以觀察相對論和量子力學；LHC啟用十年後，人們再度對布魯克黑文國家實驗室(BNL)的相對論性重離子對撞機(RHIC)提出類似疑問。

實驗進行後，對撞機與地球相安無事，科學家甚至發現了希格斯玻色子(Higgs Boson，又稱上帝粒子)。