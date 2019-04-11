人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞

2019-04-11 12:44 聯合新聞網 綜合報導



黑洞照激發全世界網友想像力，並對這張圖片進行了各種P圖和惡搞。圖／取自推特 分享 facebook

談到「黑洞」，你我心中會浮現出一個畫面，然而，我們印象中的「黑洞」畫面，都是電影或藝術家所虛擬。全球首張黑洞照片，於4月10日晚上，包括台北在內共6座國際城市，同步曝光這張令全球觀眾屏息的神祕照片，也象徵台灣和全世界頂尖科學家聯手，豎立人類歷史的重要里程碑。

中研院天文所中村雅德博士則表示，此次觀測到的影像黑洞暗影是中央暗部，外層圍繞著光環。與愛因斯坦廣義相對論所預期的旋轉黑洞所產生的暗影相符，也支持M87星系中心有旋轉的超大質量黑洞存在。

愛因斯坦提出的廣義相對論預測，這種高熱物質將「照亮」遭時空強烈扭曲的區域─導致「暗影」出現。其中最重要的語言之一便是：當一個物體的質量不斷塌縮，就能隱蔽在事件視界(event horizon) 之內——在這一黑洞的勢力範圍內，引力強大到連光都無法逃脫。

黑洞的照片也激發了全世界網友的想像力，並對這張圖片進行了各種P圖和惡搞。

•《魔戒》索倫之眼

網友用電影魔戒梗，認為黑洞其實就是索倫之眼「令人難以置信」。

Incroyable ce #trounoir... Ho wait ! pic.twitter.com/RmetXXIY5c — Le Bonbon (@_LeBonbon) 2019年4月10日

•甜甜圈

網友把黑洞比作甜甜圈：「黑洞事件視界或大的火紅外太空甜甜圈???」。

Black hole event horizon or big fiery space doughnut?? pic.twitter.com/LF69gzIPLk — Phoebe (@BlondOsonic) 2019年4月10日

法國網友拿甜甜圈自製了一張黑洞圖，「獨家：我在一分鐘內拍攝了第一張黑洞照片」。

Exclusif : la première image d'un trou noir jamais réalisée avec Gimp en une minute chrono par moi. #blackHole #M87 #EventHorizonTelescope pic.twitter.com/h3eBd2tRje — Jean-noël Lafargue (@Jean_no) 2019年4月10日

•日本公布年號照

日本網友緊跟時事，將日前內閣官房長官菅義偉宣布新年號「令和」的照片PS成黑洞。

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•華碩 電競品牌ROG 敗家之眼

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•杜蕾斯

知名保險套品牌也使用黑洞圖片來打廣告宣傳。

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•其他惡搞和梗圖

黑洞像是手比OK！相當傳神。

Worlds first photo of a black hole pic.twitter.com/XrvhSyTROz — Piques (@piques15) 2019年4月11日

有網友家的電暖器像黑洞。

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許多網友開始求黑洞的美瞳色號。

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網友表示自己的「錢包」是黑洞。