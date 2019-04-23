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聲明全文／韓國瑜：此時此刻無法參加現行制度的初選

用文創牽繫眷村今昔：屏東勝利「星」村的重生

館長對郭台銘喊話：工廠搬回來台灣 比選總統還要讚

2019-04-23 10:54聯合新聞網 綜合報導

館長陳之漢時常在直播中針對時事發表看法。圖擷自YouTube
館長陳之漢時常在直播中針對時事發表看法。圖擷自YouTube
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身為網紅的成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長陳之漢，常常在直播中分享自己對時事的看法。針對郭台銘宣布「受媽祖託夢」將參與總統初選，館長先前稱郭董為「偶像」，不料在昨日直播中又改口，表示不會投給郭台銘。

首先，館長針對郭董「台灣不應該向美國買武器」的說法感到不滿。儘管有網友認為，郭董的意思並不是不要買武器，但館長認為，郭台銘的意思就是「不買武器」，是在削弱台灣國防能力。因為郭董並沒有說出台灣的國防「必須靠自主研發」，來捍衛台灣的主權。

郭台銘日前表態將參與國民黨總統初選。記者陳柏亨／攝影
郭台銘日前表態將參與國民黨總統初選。記者陳柏亨／攝影
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另外，館長也質疑郭台銘「為了台灣年輕人的未來」而出來選總統的說法。郭台銘若將事業移回台灣，將提高人事成本，導致利潤降低。但館長認為，「鴻海一年賺幾個兆」，就算在台灣一人三萬多的薪資，也不過增加幾億元，對郭董來說有如九牛一毛。館長認為若郭把工廠搬回來台灣，增加年輕人的工作機會，「絕對比選總統還要讚」。然而郭台銘卻將事業移往中國大陸，因此質疑郭台銘出來選總統「是看錢還是為了台灣年輕人？」

館長最後更表示，他之前支持郭台銘出來「選總統」，是因為這樣很精彩，但並不代表支持郭「當總統」。對此，有網友認為「川普是個商人都可以當總統了，為什麼郭台銘不行」。也有網友支持館長的言論認為郭董「是台灣壓榨勞工的先驅者」，並且有人認為​「如果選上，感覺很有機會變獨裁者」。但也有網友質疑館長的立場，留言「所以你到底支持誰？趕快表態！」

郭台銘館長陳之漢總統大選

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