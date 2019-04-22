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館長改口：郭台銘選總統 我投不下去

2019-04-22 12:58聯合新聞網 綜合報導

館長在昨日的直播中表示自己不會把票投給郭台銘。圖擷自YouTube: 飆悍館...
館長在昨日的直播中表示自己不會把票投給郭台銘。圖擷自YouTube: 飆悍館長
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館長陳之漢除了經營健身事業，也頻頻在直播中發表對政治、社會時事的看法。近期熱門的總統大選議題，他先於前幾日表示希望郭台銘出來選，又在昨日的直播中表示不會投給郭台銘

館長從幾個方向分析票不投給郭台式的原因。第一，他對郭的「國防武器不需要購買」說法感到不滿，認為這是在削弱台灣的國防能力，無法接受。其二，他質疑郭台銘想要幫助台灣青年的做法，提出「郭幫大陸人製造了100萬個工作機會，卻只在台灣製造了幾千個工作機會」，「資金也是投資國外比台灣多很多」，認為比例失衡很嚴重，不懂郭台銘到底是想幫大陸還是幫台灣？

針對最近流傳的富士康設有共產黨支部說法，館長憂心忡忡表示「富士康已經加入了共產黨，共產黨每天說要武統台灣，你又說不要買國防武器」，認為這點讓他「投不下去」。他以自己和郭董同為生意人做比喻，強調要做個愛國的商人，差別在於「我愛的是台灣，郭台銘愛的是中國」。

對於館長先前表示「郭台銘是我的偶像」、「可以出來競選，把台灣當成企業來經營」，幾天之後改變說法「不會投給郭台銘」，PTT上有網友笑稱館長是「風向王」、「這轉彎轉的有點快」，也有人形容他的轉變「很像中立選民的想法，會變來變去」。

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