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郭台銘是跳票大王？ 外媒曾報「富士康承諾史」又被翻出

2019-04-19 20:49聯合新聞網 綜合報導

鴻海集團總裁郭台銘（左）與高雄市長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照
鴻海集團總裁郭台銘（左）與高雄市長韓國瑜（右）。圖／聯合報系資料照
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台灣首富郭台銘自從在17日，宣布要參加國民黨2020總統提名的初選後，話題延燒，尤其他憑藉多年來成功的企業形象，擄獲不少選民支持。然而有網友在臉書上貼出，2年前CNN「瘋狂打臉」富士康（Foxconn）承諾跳票的新聞，再加上去年郭台銘與川普共同在美國威斯康辛州「創造13000工作機會」的計畫也毫無動靜，讓網友戲稱國民黨「一個發MOU，一個簽MOU，半斤八兩」。

CNN在2017年發表一則「富士康違背承諾史（Foxconn History of Broken Promises）」的新聞報導，影片中細數過去富士康從2007年以來，許多「令人讚嘆但還沒兌現的投資承諾」。內容包含富士康2007年在越南、2011年在巴西、2013年在美國賓州、2014年在印尼、2015年在印度宣布的五項投資承諾，雖然金額從3千萬到50億美金不等，但卻沒有一項履行。

且根據《美聯社》在昨（18）日的新聞指出，郭台銘在美國威斯康辛州設廠的計畫也可能生變，因為現任州長埃弗斯（Tony Evers）在17日表示，希望能與富士康重新談判。埃弗斯認為，富士康先前承諾將在威州創造的13000名工作機會，完全不可能實現，加上時至今日，外界仍不知道該區的投資進度如何，讓人霧裡看花越看越花。

郭台銘決定參選2020總統大選後，過去「2010年富士康員工自殺潮」、「2014年民主不能當飯吃之論」等爭議事件被重新拿出來檢視，如今十年來數度在國際上政治跳票也引起話題，網友表示「原來是MOU大戶」、「從來沒有一個大老闆可以被全世界笑成這樣的，媽祖婆顯靈」、「富士康跳樓跳成那樣，然後說要參選，帶給台灣年輕人希望？敢說我還真不敢聽」、「一個不肯善待幫自己賺錢員工的老闆，說自己當了總統會對人民好，替人民著想，而且更說過民主不能當飯吃，是不是認為台灣人很笨，很好騙」、「他在台灣也開一堆芭樂票啊！例如每次輔選都說要投資，但人選上了投資哩？」

但也有不少網友持不同意見，表示「若郭董能把中華民國當企業管理，相信很快中華民國就是全球最有效率的政府，因為CEO絕對無法容忍充滿冗員的政府」、「至少郭台銘這麼有錢就不會是貪污的政客」、「但是誰敢說自己談經濟可以比郭台銘強」。

郭台銘國民黨CNN川普
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