川普獨特政治風格 郭台銘能否取經？

2019-04-18 17:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林聰毅 ／綜合17日電



川普的政治風格能為同為企業家的郭台銘提供何種經驗。 聯合報系記者黃義書／攝影 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘有意參選中華民國總統，立即令人聯想到商人出身的美國總統川普，川普曾稱讚郭台銘是「世界最偉大的商人之一」，郭台銘認為川普是一位為人民服務並努力為他們提供工作的總統。令人好奇的是，川普的政治風格能為同為企業家的郭台銘提供何種經驗。

川普的商人背景使其作風有別於之前的美國總統，首先，川普偏好口水戰。他對往常習慣的交往規則及政治語言不屑一顧，不會拐彎抹角或話中有話，甚至強硬與直接，也經常在有5330萬粉絲追蹤的推特上宣傳意見。他的推文和開嗆往往都會成為頭條新聞，且顯然很對支持者和市場的胃口，成為他形塑強人形象的重要一環。

其次，川普擅長口號和演說，將企業宣傳手法成功用於政治。企業經常以清晰、引人入勝的口號宣傳產品，川普將這種手法有效施展在政治領域。他簡單易懂的談話風格，容易與許多選民產生連結。

第三是川普頻頻對媒體主動出擊。企業的聲譽至關重要，尤其是面對負面的媒體報導時，經常會全力爭取對聲譽的掌控權，過去「做生意的川普」和現在「從政的川普」一直都是這樣做。但川普與媒體的關係與之前的總統大不相同，且對媒體好惡分明，拒絕接受有線電視新聞網(CNN)提問，比較喜愛福斯電視網(Fox News)。

最後是川普用生意人的方式處理貿易問題。自認是傑出「交易者」的川普，一心想要撕毀之前多任總統達成的協定，並採用有點激進的商業手法迫使其他國家同意新協定。他偏好與個別領導人打交道或是與個別國家談判，認為這是他「達成協議」的最佳方式。他覺得，美國若能以大企業姿態與小企業談判，就能取得優勢。