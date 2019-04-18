郭董參選總統關鍵 馬英九樂觀其成鼓勵

2019-04-18 17:49 世界日報 記者 世界日報 記者 王寓中



鴻海董事長郭台銘可能投入總統選戰，前總統馬英九面對媒體提問，僅簡單回應「樂觀其成」。 (記者鄭清元／攝影) 分享 facebook 鴻海董事長郭台銘決定參加國民黨總統初選，關鍵決定在最近兩周。前總統馬英九在國民黨初選持中立角色，郭決定參選前拜會馬英九，馬英九樂觀其成的鼓勵，扮演重要角色。郭事前透過副主席郝龍斌告知黨主席吳敦義，但黨中央一直以為郭正式宣布還要再等幾天，沒想到郭17日在中常會直接宣布，行事風格十分果斷。

黨主席吳敦義和黨中央之前把全部重心放在高雄市長韓國瑜，特別是已決定不參選總統的吳敦義，想盡辦法要讓韓國瑜加入初選甚或徵召韓，但韓在訪美前寫了一封信給吳敦義，信中一句話，再讓吳傷透腦筋，這句話是「參加2020總統初選，不在規畫之中」。

郭台銘透過郝龍斌告知自己的決定，包括主張走完初選程序，在韓的提名難解之際，吳敦義得知郭台銘要參選，而且就是要參加「初選」，等於將黨提名的「心結」打開，自是樂觀其成，黨中央對郭參選更是持超過百分之百的正面看待。

郭台銘今年1月曾私下表態，2020總統大選，他只支持馬英九。郭台銘認為，面對民進黨執政失衡的兩岸及美中關係，只有「馬英九路線」才是正確的國家發展方向。得知馬英九不可能參選後，郭才起心動念。

郭台銘最近兩周私下徵詢友人，特別是馬英九。郭與馬長談時，馬對郭參選給予樂觀支持的肯定及鼓勵，對郭是一大關鍵。

郭台銘參選的決定告知黨中央後，吳敦義前天坐鎮中央黨部，由郝龍斌居間聯繫，針對郭台銘的黨員、黨權、榮譽狀等問題，一一處理，包括17日中常會頒贈榮譽狀，都是按劇本演出。在中常會上由黨主席吳敦義親頒榮譽狀給50年黨齡的鴻海董事長郭台銘，這在國民黨可謂史無前例。

但黨中央原先得知訊息，郭的正式宣布還要等兩天，17日郭到了中央黨部，高層還提醒他四個月「黨權」的問題，沒想到郭隨後在常會廳致詞，就直接宣布要參加國民黨總統初選，這個超出劇本的演出，連高層都傻眼。