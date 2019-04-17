郭台銘投入初選 學者：出線機率大

2019-04-17 18:32 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



鴻海集團董事長郭台銘17日表態參加國民黨初選，為政壇投下震撼彈！「郭台銘通過初選機會很大，一切只等韓表態。」東華大學教授施正鋒17日受訪時表示，目前看起來，藍營初選以韓、郭聲量最高，但韓尚未表態，郭背後有川普撐腰，通過初選應是手到擒來。文化政治系副教授林忠山也說，韓、郭二人都能拚經濟，任誰代表參戰對國民黨都是優勢。

郭拚經濟占優勢

鴻海集團董事長17日上午前往板橋慈惠宮參拜時表示，媽祖有託夢給他，「叫我一定要出來」，更在下午前往國民黨中央領取榮譽狀時，正式宣布投入黨內初選。對此林忠山表示，現階段國民黨以韓、郭最具優勢，但韓國瑜尚未表態參選，也未提出有關2020的主張。他認為，只要韓、郭兩人不傷和氣，對於藍營而言無疑是多一張「經濟王牌」。

林忠山表示，現在台灣人人高喊拚經濟，郭台銘在經濟上的成就無庸置疑，而吳敦義也屢次強調2020要選出必勝組合，種種情況都顯示郭是最佳人選，待韓國瑜18日自美返台，相信戰局會更加明朗。

政治素人備受考驗

政大國際關係研究所研究員湯紹成指出，即使郭台銘是「政治白紙」，但他在兩岸和平及青年創業領域的實務經驗都遠勝於韓，這可能讓廣大的藍營支持者難以取捨，一切都等待韓國瑜表態。他表示，郭的支持者與韓國瑜重疊性高，兩人民調也不相上下，吳敦義主席勢必也得傷腦筋。

不過施正鋒質疑，雖然郭台銘拚初選看來十拿九穩，但對於政治理念似乎沒有具體著墨，且面對中國和美國夾擊，郭在中國有事業、也得靠美國總統川普支持，如果順利獲得政權，是否還能如此左右逢源？抑或是被當作中美角力的旗子？

他指出，以目前態勢而言，台北市長柯文哲是否參選2020更顯重要，施正鋒認為，蔡英文竭盡所能不讓賴情德參選，但若柯P決定參選，「三角督」的情況又更增加變數，雖然看起來蔡已提前出局，但郭仍未具體說明政治主張，對於兩岸的處理方式也備受考驗，現在看來通過國民黨初選沒問題，但更大的難關還在後面。

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