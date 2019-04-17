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網友憂「綠營要被屠殺殆盡」 蔡正元也讚郭台銘這一招

2019-04-17 16:58聯合新聞網 綜合報導

鴻海董事長郭台銘在今（17）日上午，鬆口有意參選2020總統大選。記者陳柏亨／攝...
鴻海董事長郭台銘在今（17）日上午，鬆口有意參選2020總統大選。記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘在透露參選總統的意願後，表明是受媽祖託夢「叫我要出來做一些事情」，也明言「一定遵行媽祖指示」，要秉持媽祖的精神，不為賺錢或個人享受，但過去他曾說「台灣假太多」也被網友重新翻出討論，部份網路聲量針對資方代表竟選總統多有不滿，表示「不要再說民進黨是資進黨，真正的慣老闆跳下來選了」、「真正資方代表郭董」、「以後勞工幾天假」、「不知道媽祖有沒有說要對員工好一點」。

不過郭台銘憑藉著個人魅力與出色經濟手腕表現，也有許多網友表態支持，有人分析郭台銘為台灣首富、國際大公司老闆，跟川普習近平關係都很好，現在台灣人又流行拼經濟發大財，由這樣的人出來喊拼經濟發大財，將有極大的勝選機率。其餘網友表示，「郭韓兩隻母雞一起拉抬立委選情，看來綠營要被屠殺殆盡」、「以後勞工最低薪資看漲三萬」、「活力台灣，愛國商人」、「支持鐵腕龍捲風郭台銘選總統」、「郭台銘或韓國瑜我都投」、「郭董若當選總統，就會全力協助韓國瑜市長就真的讓高雄發大財」。

國民黨前立委蔡正元也在臉書分析，郭台銘宣布參選2020總統大位，真正厲害的出手在於要參加初選、不接受徵召，如果郭台銘的民調能奪冠，就壓過不參加初選的韓國瑜，而韓流的選票不是流向郭台銘，就是流向柯文哲。如果民進黨內部再胡鬧、分裂下去，綠色選民若轉向柯文哲，2020就會出現「郭柯之爭」，但如果都不成立，2020就會回到原點。

郭台銘韓國瑜媽祖柯文哲蔡正元
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