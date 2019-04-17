外媒報「女海神要郭選總統」 網路歪樓「媽祖分裂國民黨」

2019-04-17 17:33 聯合新聞網 綜合報導



鴻海董事長郭台銘在今日上午，鬆口有意參選2020總統大選。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘在今（17）日上午，到板橋慈惠宮參拜後，鬆口有意參選2020總統大選，郭台銘表示，是因為媽祖托夢給他，「叫我要出來做一些事情」。消息一出立即引起許多網友討論，郭台銘憑藉著個人魅力與出色經濟手腕表現，吸引許多網友表態支持，但是此事經外國媒體報導後，以英文直譯「郭台銘說女海神（媽祖）託夢要他選總統」，被網友戲稱「標題讓這件事看起來超荒謬」。

美國重要經濟資訊平台《Bloomberg》今日報導郭台銘將參選台灣明年總統大選，以「Foxconn's Terry Gou Says Sea Goddess Backs Him to Run for Taiwan President（富士康郭台銘說女海神支持他選總統）」為標題，甚至在新聞首圖放上媽祖神像，遭網友吐槽「海神發威了」、「基督教信仰為主的國家，會有候選人說因為上帝的感召而出來競選嗎」，還有網友分享「剛剛有外資券商的交易員跟我說，他們在其他國家的同事紛紛發訊息來問，在台灣由海神指定總統這是文化上的正常程序嗎？」。

但王金平在7日到大甲鎮瀾宮媽祖參拜，受訪時表示，大甲媽祖曾在34年前請人轉告他，認為王金平肩負了國家相當的責任跟任務，並保佑他關關難過關關過。而此次郭台銘以被媽祖指示為由表態參選，也讓網友好奇「國民黨出現兩個媽祖指示參選的候選人，難道媽祖想分裂國民黨」。