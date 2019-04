外媒報「女海神要郭選總統」 網路歪樓「媽祖分裂國民黨」

2019-04-17 17:33 聯合新聞網 綜合報導



鴻海董事長郭台銘在今日上午,鬆口有意參選2020總統大選。 記者陳柏亨/攝影 分享 facebook

鴻海董事長郭台銘在今(17)日上午,到板橋慈惠宮參拜後,鬆口有意參選2020總統大選,郭台銘表示,是因為媽祖托夢給他,「叫我要出來做一些事情」。消息一出立即引起許多網友討論,郭台銘憑藉著個人魅力與出色經濟手腕表現,吸引許多網友表態支持,但是此事經外國媒體報導後,以英文直譯「郭台銘說女海神(媽祖)託夢要他選總統」,被網友戲稱「標題讓這件事看起來超荒謬」。

美國重要經濟資訊平台《Bloomberg》今日報導郭台銘將參選台灣明年總統大選,以「Foxconn's Terry Gou Says Sea Goddess Backs Him to Run for Taiwan President(富士康郭台銘說女海神支持他選總統)」為標題,甚至在新聞首圖放上媽祖神像,遭網友吐槽「海神發威了」、「基督教信仰為主的國家,會有候選人說因為上帝的感召而出來競選嗎」,還有網友分享「剛剛有外資券商的交易員跟我說,他們在其他國家的同事紛紛發訊息來問,在台灣由海神指定總統這是文化上的正常程序嗎?」。

但王金平在7日到大甲鎮瀾宮媽祖參拜,受訪時表示,大甲媽祖曾在34年前請人轉告他,認為王金平肩負了國家相當的責任跟任務,並保佑他關關難過關關過。而此次郭台銘以被媽祖指示為由表態參選,也讓網友好奇「國民黨出現兩個媽祖指示參選的候選人,難道媽祖想分裂國民黨」。