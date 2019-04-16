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選總統？ 郭台銘鬆口：這兩天決定

2019-04-16 14:20聯合晚報 記者吳凱中張文馨／台北報導

鴻海董事長郭台銘今天出席印太論壇，媒體提問「是否考慮選總統」，他說，「參選總統將...
鴻海董事長郭台銘今天出席印太論壇，媒體提問「是否考慮選總統」，他說，「參選總統將向國人報告」，郭台銘還拿出手機出示「五智偈—沉穩篇」給媒體拍攝。 記者陳柏亨／攝影
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鴻海董事長郭台銘今天表示，這兩天會決定要不要參選總統，若要參與國民黨初選，一定會經過正常程序，絕不接受徵召。

郭台銘上午出席「台灣關係法立法40周年紀念：深化台美關係/2019印太安全對話」，在現場媒體追問下，郭董首度鬆口，考慮投入2020總統大選

一定經國民黨初選 絕不接受徵召

郭台銘指出，如果決定要參選，一定會經過初選程序，絕不會接受徵召。據了解，郭長期是國民黨黨員，當年國民黨財務出狀況時，郭台銘還以媽媽初永真的名義，無償借款千萬元給國民黨。

原本外界認為，郭董傾向以企業家身分支持高雄市長韓國瑜，或立法院前院長王金平等國民黨人選，惟現在可能從支持者搖身一變成為競爭者，也讓外界跌破眼鏡。

昨夜未眠 「台灣2020非常重要」

郭台銘說，昨晚整夜沒睡，思索一整個晚上，因為台灣安全2020年非常重要，這場選舉決定未來台灣往後20年政治、國防、經濟的一切走勢，正好是全世界轉捩點。

談到所謂起心動念，郭台銘說，六個月前他沒有想過這個問題，大約是在四個月前，他開始思考能做些什麼，自己能為台灣做什麼事，包括對台灣、對年輕人、兩岸和平、台美貿易、與日本的技術合作、印度與南亞投資，「這些都是過去在推動事情，我只是擴大一點。」

郭台銘表示，自己這兩天參加會議，站在總統的高度思考台灣的問題，美國和中國大陸都是最大市場，以日本為例，用買武器的錢發展經濟及AI、到美國投資，就是保證最大的和平。

8字主張「要許年輕人一個未來」

郭台銘表示，如果是謀求總統大位大可不必，如果是想做事的話，自己到底要做什麼事？自己要捫心自問，怎麼樣能替年輕人做點事。他並提出八字主張「和平、安全、經濟、未來」，認為沒有和平就沒有安全，沒有經濟就沒有未來，要許年輕人一個未來。

郭也感性訴求，大家生在這裡長在這裡，他的前妻離開的時候，沒等到抱孫子，他的母親今年94歲，已經四代同堂，他希望能讓母親看到他的孫子結婚，若要五代同堂，就需要安穩的環境。

鴻海董事長郭台銘今天出席印太論壇，媒體提問「是否考慮選總統」，他說，「參選總統將...
鴻海董事長郭台銘今天出席印太論壇，媒體提問「是否考慮選總統」，他說，「參選總統將向國人報告」，郭台銘還拿出手機出示「五智偈—沉穩篇」給媒體拍攝。 記者陳柏亨／攝影
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