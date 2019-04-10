美國務卿：台灣是一股良善的力量

2019-04-10 21:37 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



我國捐款給「全球反制伊斯蘭國聯盟」從事人道任務。左起：美國國務院代理亞太副助卿石露蕊、美國在台協會執行理事羅瑞智、我國駐美代表高碩泰、美國副總統特使Terry Wolff。（駐美代表處提供） 分享 facebook 台灣給美國的印象非常好！美國國務卿龐培歐說，台灣是「一股良善的力量」。正逢美國的《台灣關係法》施行40周年紀念之際，這個話是對台灣至高的褒揚，也是對台灣以及世界各國至高的期許。

台灣成功的故事

紀念《台灣關係法》40年，美國《國會山莊報》在紙本與網站上刊登我國駐美代表高碩泰大使的專文，高在文中引述了龐培歐這段談話。龐在2月19日的「密克羅尼西亞元首峰會」稱讚台灣是「民主成功的故事、可靠夥伴及良善的力量（Taiwan is a democratic success story, a reliable partner and a force for good）」。

去年9月，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多陸續與中華民國斷交，美國不悅，國務院發言人諾爾特曾以「良善力量」形容台灣。事隔數月，位階更高的龐培歐宣告了台灣的定位，令人想起十餘年前的場景，當時美國與中國大陸的關係比今天平順，坊間常有「台灣問題」一說，彷彿台灣是美、陸關係的絆腳石。

台灣不是「問題」

可是小布希政府的第一任國務卿鮑爾在紐約演說時，堅定駁斥道：「台灣不是問題，台灣是成功的故事」。事隔十多年，台灣不但是成功的故事，也是「可靠夥伴」，並且晉身為「良善的力量」。

台灣是成功的故事，正如高碩泰在文中所述，台灣歷經3次政權和平轉移；台灣尊重法治、人權，自由市場經濟；公民社會充滿朝氣，被譽為是東亞的自由燈塔；所以稱為「成功的故事」當之無愧。台灣是可靠的夥伴，「與華府及許多理念相近國家攜手合作，如最近拯救委瑞內拉的人道危機，對抗在伊朗及敘利亞之伊斯蘭國，促進全球宗教自由等，皆是箇中實例」。

一股良善的力量

台灣更是一股良善的力量，可舉一例：最近台北市長柯文哲訪美，在華府雙橡園作客，當天廳堂陳列的照片中，有一張令賓客印象深刻，是我國捐款給「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」的留影。

這筆捐款將用於購置掃雷裝備，以清除ISIS敗退後殘留的爆裂物，期盼協助難民早日返鄉並重建家園。身為聯盟成員，台灣近5年來政府及民間對敘利亞、伊拉克、約旦、土耳其等地區難民之人道援助達美金2,300萬元，包括捐贈350座組合屋及1座行動醫院。

要比邦交國數字，台灣沒得比；但是憑藉著這股良善的力量，台灣對國際社會的貢獻，在國際社會贏得的尊重，使台灣的生存發展格外受到重視。

歐威爾式胡亂特質？

高碩泰一針見血的指出，北京政權正顯露出「歐威爾式的胡亂特質」，對台灣而言，武力威脅日漸加劇，從轟炸機與戰機繞台，到航空母艦通過台灣海峽，再到最近的戰機越過海峽中線。高碩泰問道，「今天也許是台灣，誰會是下一個？」

龐培歐是虔誠的基督徒，曾經公開說「耶穌是救主，是世界唯一的解方」。他談及「可靠的夥伴，良善的力量」，不知是否由基督徒九個聖靈的果子而來：「聖靈所結的果子，就是仁愛，喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制」。信實的夥伴，良善的力量，將使中華民國成為更成功的國家。

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