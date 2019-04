美國務卿:台灣是一股良善的力量

2019-04-10 記者劉屏╱台北報導



我國捐款給「全球反制伊斯蘭國聯盟」從事人道任務。左起:美國國務院代理亞太副助卿石露蕊、美國在台協會執行理事羅瑞智、我國駐美代表高碩泰、美國副總統特使Terry Wolff。(駐美代表處提供) 分享 facebook 台灣給美國的印象非常好!美國國務卿龐培歐說,台灣是「一股良善的力量」。正逢美國的《台灣關係法》施行40周年紀念之際,這個話是對台灣至高的褒揚,也是對台灣以及世界各國至高的期許。

台灣成功的故事

紀念《台灣關係法》40年,美國《國會山莊報》在紙本與網站上刊登我國駐美代表高碩泰大使的專文,高在文中引述了龐培歐這段談話。龐在2月19日的「密克羅尼西亞元首峰會」稱讚台灣是「民主成功的故事、可靠夥伴及良善的力量(Taiwan is a democratic success story, a reliable partner and a force for good)」。

去年9月,巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多陸續與中華民國斷交,美國不悅,國務院發言人諾爾特曾以「良善力量」形容台灣。事隔數月,位階更高的龐培歐宣告了台灣的定位,令人想起十餘年前的場景,當時美國與中國大陸的關係比今天平順,坊間常有「台灣問題」一說,彷彿台灣是美、陸關係的絆腳石。

台灣不是「問題」

可是小布希政府的第一任國務卿鮑爾在紐約演說時,堅定駁斥道:「台灣不是問題,台灣是成功的故事」。事隔十多年,台灣不但是成功的故事,也是「可靠夥伴」,並且晉身為「良善的力量」。

台灣是成功的故事,正如高碩泰在文中所述,台灣歷經3次政權和平轉移;台灣尊重法治、人權,自由市場經濟;公民社會充滿朝氣,被譽為是東亞的自由燈塔;所以稱為「成功的故事」當之無愧。台灣是可靠的夥伴,「與華府及許多理念相近國家攜手合作,如最近拯救委瑞內拉的人道危機,對抗在伊朗及敘利亞之伊斯蘭國,促進全球宗教自由等,皆是箇中實例」。

一股良善的力量

台灣更是一股良善的力量,可舉一例:最近台北市長柯文哲訪美,在華府雙橡園作客,當天廳堂陳列的照片中,有一張令賓客印象深刻,是我國捐款給「全球反制伊斯蘭國(ISIS)聯盟」的留影。

這筆捐款將用於購置掃雷裝備,以清除ISIS敗退後殘留的爆裂物,期盼協助難民早日返鄉並重建家園。身為聯盟成員,台灣近5年來政府及民間對敘利亞、伊拉克、約旦、土耳其等地區難民之人道援助達美金2,300萬元,包括捐贈350座組合屋及1座行動醫院。

要比邦交國數字,台灣沒得比;但是憑藉著這股良善的力量,台灣對國際社會的貢獻,在國際社會贏得的尊重,使台灣的生存發展格外受到重視。

歐威爾式胡亂特質?

高碩泰一針見血的指出,北京政權正顯露出「歐威爾式的胡亂特質」,對台灣而言,武力威脅日漸加劇,從轟炸機與戰機繞台,到航空母艦通過台灣海峽,再到最近的戰機越過海峽中線。高碩泰問道,「今天也許是台灣,誰會是下一個?」

龐培歐是虔誠的基督徒,曾經公開說「耶穌是救主,是世界唯一的解方」。他談及「可靠的夥伴,良善的力量」,不知是否由基督徒九個聖靈的果子而來:「聖靈所結的果子,就是仁愛,喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制」。信實的夥伴,良善的力量,將使中華民國成為更成功的國家。

