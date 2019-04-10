蔡總統指控陸脅迫 造成兩岸不安

2019-04-10 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



總統蔡英文（右）9日晚間在總統府跟美國華府3智庫進行視訊會議，美國前副國務卿阿米塔吉（左）擔任引言人。 （中央社） 分享 facebook

「台灣關係法」四十周年，蔡英文總統昨晚與美國華府智庫視訊連線時表示，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，他們這麼做，不是因為今天是民進黨執政，也不是因為政府不承認九二共識，他們這麼做，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利，中國的所作所為干擾兩岸關係的良性發展，造成兩岸的不安。

蔡總統說，「台灣關係法」體現美台共同維護太平洋地區和平、安全與穩定的承諾，也支持台灣發展自主防禦能力，以對抗任何形式的脅迫；她強調，在這個關鍵的時刻，最重要的是確保「台灣關係法」的條文和精神歷久彌堅，共享價值繼續形塑這個區域的未來。

蔡總統昨晚應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」與「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」邀請，與美國重要政、學界人士連線視訊會議。

蔡總統表示，「台灣關係法」四十周年之際，我們矢志要確保台灣人民能夠堅持民主信念，繼續享有免於恐懼與脅迫的生活，四十年前這項工作就啟動，惟至今尚未完成，台灣不只是接受者，而是參與其中的夥伴。

蔡總統說，不到兩個禮拜前，中國人民解放軍的兩架戰機跨越了台海中線，破壞了廿多年來維繫和平與穩定的默契。面對今日這些傳統以及非傳統的挑戰，台灣已準備好、很樂意、也有能力盡一己之力，達成我們共享的願景。