親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜赴美訪問
藍綠布局拚立委
台灣關係法40年
政治
軍事
綜合

蔡總統指控陸脅迫 造成兩岸不安

2019-04-10 00:43聯合報 記者林敬殷／台北報導

總統蔡英文（右）9日晚間在總統府跟美國華府3智庫進行視訊會議，美國前副國務卿阿米...
總統蔡英文（右）9日晚間在總統府跟美國華府3智庫進行視訊會議，美國前副國務卿阿米塔吉（左）擔任引言人。 （中央社）
分享

台灣關係法」四十周年，蔡英文總統昨晚與美國華府智庫視訊連線時表示，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，他們這麼做，不是因為今天是民進黨執政，也不是因為政府不承認九二共識，他們這麼做，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利，中國的所作所為干擾兩岸關係的良性發展，造成兩岸的不安。

蔡總統說，「台灣關係法」體現美台共同維護太平洋地區和平、安全與穩定的承諾，也支持台灣發展自主防禦能力，以對抗任何形式的脅迫；她強調，在這個關鍵的時刻，最重要的是確保「台灣關係法」的條文和精神歷久彌堅，共享價值繼續形塑這個區域的未來。

蔡總統昨晚應美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」與「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」邀請，與美國重要政、學界人士連線視訊會議。

蔡總統表示，「台灣關係法」四十周年之際，我們矢志要確保台灣人民能夠堅持民主信念，繼續享有免於恐懼與脅迫的生活，四十年前這項工作就啟動，惟至今尚未完成，台灣不只是接受者，而是參與其中的夥伴。

蔡總統說，不到兩個禮拜前，中國人民解放軍的兩架戰機跨越了台海中線，破壞了廿多年來維繫和平與穩定的默契。面對今日這些傳統以及非傳統的挑戰，台灣已準備好、很樂意、也有能力盡一己之力，達成我們共享的願景。

台灣關係法蔡英文戰機台海
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

台灣關係法40週年 蘇嘉全：促美內閣部長級訪台

2019-04-09 18:05

美副助卿今訪台 外交部：展現美方重視商務交流

2019-04-09 16:54

台灣關係法40周年／趙怡翔：更開闊眼光 看台灣未來發展

2019-04-09 12:37

《台灣關係法》40年 台美煙花絢爛的背後

2019-04-03 15:26

熱門文章

黑歷史解禁！中共海軍70年 源自國軍一場喋血大叛變

2019-04-09 08:00

影／「儼然一尾活龍」 藍提案把阿扁關回去遭綠封殺

2019-04-09 11:33

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊：仍在研議樂觀其成

2019-04-09 14:40

走出總統路？ 媽祖遶境勇腳柯為何累癱 狂輸朱立倫

2019-04-09 10:00

蔡賴分別開記者會談初選後 段宜康「心痛到說不出話」

2019-04-09 18:50

王金平發文「我有一個夢」有人叫好有人酸：白日夢吧！

2019-04-09 10:31

民進黨不了解賴清德 沈富雄：第一天出手就起手無回了

2019-04-09 12:56

共機越台海中線 國防部：飛彈部隊啟動接戰

2019-04-09 11:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top