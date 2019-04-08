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台灣關係法40年／幕後遊說 僑學商界齊出力促成

2019-04-08 12:45世界日報 鄭、賴昭穎／專題報導

高雄歷史博物館正展出「台灣關係法40周年特展」，圖為1986年時任阿肯色州長的前...
高雄歷史博物館正展出「台灣關係法40周年特展」，圖為1986年時任阿肯色州長的前美國總統柯林頓（左）訪台，總統蔣經國接見。記者劉學聖／翻攝
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台灣關係法的生效通過，美國國會的支持是一股關鍵力量，但這股力量的推手，則是當時對美國會外交工作種下的因；此外，許多台灣在美國的僑、學界人士協助，甚至還有企業界人士組團赴華府遊說，都是促成台灣關係法立法的幕後功臣。

台美還有邦交時，中華民國對美外交由蔣宋美齡主導，當時就連駐美武官、有些階級的外交官都要她同意；蔣經國逐漸掌權後，有意拿回主導權，加上蔣夫人原本經營的保守派議員影響力式微，為加強對美國會工作，在1971年將親信胡旭光從駐美大使館軍資採購組組長轉調為駐美公使，負責和國會打交道。

當時在駐美大使館政治組任職的程建人說，胡旭光接任後，積極安排國會助理參訪台灣；幾年下來邀訪者數以千計，讓國會人士更了解並認識台灣。

「每一批國會助理來訪，行政院長經國先生一定接見。」駐日前代表馮寄台說，他1976年被派往華府，在國會組擔任三等秘書，每一年帶國會助理訪台至少三、五次。

馮寄台表示，有次助理團訪台一直敲不到蔣院長的時間，他只能跟團員道歉；訪團最後一天安排到金門訪問，一行人前去參觀一個人造湖，一到湖中的亭子，未料蔣經國已在等候接見；因為蔣到金門是最高機密，不能事先讓訪團知道，但也顯示蔣對國會團的重視。

美國宣布斷交時，台灣在國會已累積一定實力，成為後來最大的支持後盾。此外，參議院在1978年7月通過「杜爾─史東」修正案，要求行政部門在改變與台灣的中美共同防禦條約效力前，須事先和國會諮商，但卡特卻置之不理；卡特刻意選在國會休會期間宣布，他事後坦承就是擔心國會的反彈。

此外，不能不提許多民間人士的參與。程建人表示，其中一個是前馬里蘭大學教授、知名國際法學者丘宏達，他在斷交隔天致電提醒館產、銀行存款等問題，並提出具體建議；台灣企業界人士在國會、智庫和商界遊說，都是台灣關係法立法的幕後英雄。

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