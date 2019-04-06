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財政部：北市徵空屋稅 無修法必要

2019-04-06 00:31聯合報 記者林于蘅／台北報導

台北東區房租高漲，美國品牌「Forever21」也撤出。記者余承翰／攝影
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財政部官員昨天表示，目前尚未收到台北市政府的具體說明，但如果北市府要另徵「空屋稅」，其實尚無修法必要，北市現行「非住家非營業用」房屋稅率尚未達母法的最大上限，且地方政府可以自行在稅率區間內，針對不同使用狀況調整徵收，不必修法另分「閒置空屋」的課稅類別。

財政部官員說，「房屋稅條例」母法授權屬於級距形態，針對北市府想要修法增設的「空屋稅」，其原所屬類別為「非住家非營業用」，在母法規範是百分之一點五至百分之二點五的稅率；北市府現行是課百分之二稅率，尚未達母法授權的上限。

官員表示，目前北市府提出的想法仍然很粗糙，尤其北市府應明確定義什麼是「空屋」，否則將來也會有認定上的爭議；若僅是限制持有一年以上未使用的房屋加重課稅，恐怕會有不夠明確或「殃及無辜」的疑慮。

另外，財政部建議，北市府應先以母法規範，修正台北市房屋稅徵收自治條例，至最高的百分之二點五稅率，未來如果認為還需要進一步上調至百分之三點六以上，仍可再提出具體理由，報到財政部並研商相關規範。

財政部認為，在「非住非營」類的房屋徵收，北市府欲將閒置空屋與工廠、倉庫等分開，另外新增「空屋稅」其實沒有修法必要，地方政府有權限在母法的稅率區間內，針對不同形態的房屋使用調整，便能保障空屋以外的狀況不被課以重稅。

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