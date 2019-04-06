經濟蕭條怪房東？ 舊商圈要引進活水

2019-04-06 00:42 聯合報 記者鄭朝陽 聯合報 記者 邱瓊玉



振興商圈該開什麼處方？台北市長柯文哲祭出空屋稅這帖藥方。記者余承翰／攝影 分享 facebook 振興商圈該開什麼處方？外科醫師出身的柯文哲市長如果以為空屋稅這帖藥方有用，也未免太天真了。

台北市東區從街邊店面到後巷裡的小店家，愈來愈多貼出「租」字告示，老台北人走一遭，難免被這一幕震撼，到底東區發生什麼事，為何容不下名店、連鎖店、青創店？媒體報導陸續梳理出幾大原因，租金高固然是嚇跑店家主因之一，更具殺傷力的是消費形態改變、商圈魅力不再，造成老商圈沒落，新百貨公司、複合式賣場照樣一家一家開的強烈對比。

北市府拋出空屋稅，其實是用「懲罰」房東代替重整商圈，彷彿把東區蕭條責任全推給貪房東，卻不思如何為商圈帶進活水，讓人潮回流，房東、店家一起發財。

看看鄰近的日本東京，不論是為城市蛻變、振興經濟，還是為迎接二○二○東京奧運做準備，原為老舊國宅區的六本木之丘轉型為結合住宅、辦公、商場、藝術的複合新市鎮；日本鐵道公司ＪＲ與三菱所在地東京車站周邊展開的「大丸有」地區都市更新計畫，前後花了近廿年，執行因地制宜的商圈重整計畫，不僅在地生活及商業機能煥然一新，還磁吸全球觀光客到此一遊，背後都是政府對城市發展的遠見與刻意用政策手段促成。

套一句柯市長日前才說過的名言：廿年來台灣經濟發展不順，產業升級失敗是主因。現在台北東區商圈何嘗不是褪色的舊商圈、舊產業，拚不過消費者喜新厭舊，談高房租已是枝節，開空屋稅處方效果見仁見智，何不好好面對商圈重整的核心議題對症下藥呢？這當然還包括空屋量如此之多，政府還卯足勁要蓋公宅的矛盾。