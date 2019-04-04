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人事大驚奇…因慶富案下台 廖燦昌反升官

2019-04-04 01:04聯合報 記者沈婉玉、鄭媁／台北報導

廖燦昌兩年前因慶富獵雷艦案下台，現在升官接第一金控董事長。圖／慶富提供
廖燦昌兩年前因慶富獵雷艦案下台，現在升官接第一金控董事長。圖／慶富提供
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行政院蘇貞昌大幅更換公股金融機構高層人事，為總統大選整隊意味濃厚。據知情人士透露，人事變動是「整體考量」，接下來還會陸續進行國公營事業的人事調整布局。

據了解，華南金控因將於六月改選董監事，蘇揆就開始進行公股金融金控高層人事重新布局，在大約密集作業一周後，蘇揆周一（一日）起即逐一約詢人選，在完成約詢後，二日晚間將此決定告知府方，蘇揆也要求新任人選在清明連假結束後就位。

財政部次長阮清華在前晚致電即將下台的董總，告知此訊息，以免當事人是見報才知自己要被撤換的消息。

此次最令外界驚奇的就是合庫金前董事長廖燦昌的出線，因慶富案下台的他，這次竟然接任主辦慶富聯貸的一銀董事長，有關人士透露，廖與新潮流的桃園市長鄭文燦交情很好。

但曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗就質疑，廖燦昌兩年前因慶富獵雷艦案，行政院調查小組認為他要負責，因而黯然下台。未料過段時間又要到第一金控擔任董事長，反而是升官，「哪有這種道理！這不是蔡政府自打嘴巴？」

而將接任華南金控董座的張雲鵬，是現任高雄銀行董事長，是綠營新潮流派系領袖陳菊的人馬，在國民黨的韓國瑜出任高雄市長後，他回歸中央的公股行庫高層行列，只是遲早之事。

親蘇人士表示，蘇上台後分階段「整隊」，在內閣人事調整告一段落後，如今將改革重心放在國公營事業。以昨天公布的公股行庫高層人士調整為例，主要是考量部分公股行庫過度把重心放在績效上，沒有充分配合政府政策。比方說，蘇揆就認為部分公股行庫只和大企業往來，在協助中小企業方面做得不夠；此外，行庫在配合五加二產業等政府目前重點推動的產業政策上，也還有努力空間，這也是蘇揆這次調整公股行庫高層的想法。

另外，前台北縣新聞處長、民進黨文宣部主任，後來當過新竹市文化局長的廖志堅，日前被空降為台灣菸酒公司副總經理。蘇揆強力主導國營事業和公股行庫人事，相關人士說，未來可能還有幾波人事地震。

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