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英系獨董砲打董座 台銀成下波角力場？

2019-04-04 00:52聯合報 本報記者沈婉玉

台灣金控董事長呂桔誠在賴揆任內，在部分人事案上具有一定影響力。 圖／聯合報系資料...
台灣金控董事長呂桔誠在賴揆任內，在部分人事案上具有一定影響力。 圖／聯合報系資料照片
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近期公股金控頗不安寧，先是英系的台灣金控獨立董事陳錦稷連番透過臉書砲打台銀財報問題，掀開茶壺內風暴，令外界好奇是否劍指獨派色彩強烈的台灣金控董事長呂桔誠；昨天蘇揆又大幅度更換公股行庫高層人事，昨天改派公股高層在總經理人事的部分，有三位都是台銀的副總轉任，台銀儼然已成為高層人事改派人才庫。

台銀一下子空出三位副總職缺，恐怕台灣銀行將是下一波公股人事角力戰的主戰場。

陳錦稷在二○一五年蔡英文競選時，與施俊吉林全、龔明鑫等共同擔任財經顧問。陳錦稷上周開始在臉書質疑台銀提列大量備抵呆帳，但獨董若對經營階層提出來的財務報告內容有意見，在內部會議中可以提出質疑，要求財務部門說明、會計師重查，若無法獲得多數董事支持，也可以附註不同意見刊登重大訊息。

外界不解，獨董一再透過臉書放砲是哪招？難道董事長為首的經營階層無視獨董意見，迫使獨董不得不向外要求公評，而在市場諸多揣測後，多數解讀為綠營內部的派系之爭。

被歸類為英系的台灣金控獨立董事陳錦稷（右一）近來連番砲打台銀財報。 圖／聯合報系...
被歸類為英系的台灣金控獨立董事陳錦稷（右一）近來連番砲打台銀財報。 圖／聯合報系資料照片
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另一個備受金融圈關注的，則是來自台銀系統的人馬，分別進駐一銀、彰銀、土銀擔任總經理，而非由各銀行內升。倒不是台銀經營績效佳，也與台灣金董事長呂桔誠無關，而是三人各有支持的派系推薦。

有關人士透露，呂桔誠在賴揆任內，在部分人事案上確實具有一定影響力，但這波異動，被視為呂支持人馬的土銀總經理黃宗明及彰銀總經理張鴻基，都未能保住。

蔡英文林全施俊吉台銀
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