公股行庫換掉老藍男…蘇貞昌選舉整軍

2019-04-04 00:48 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



行政院長蘇貞昌昨一口氣核定多位公股行庫高層人事。記者林澔一／攝影 分享 facebook 就在國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委詹婷怡辭職引發「被請辭」風波之際，行政院長蘇貞昌昨一口氣核定多位公股行庫高層人事。詹婷怡人事案，民進黨內反映已久，蘇貞昌有必須處理的政治壓力；但公股行庫人事大地震，則是蘇貞昌為民進黨選前作一次「總清理」。

蘇貞昌上任以來，內閣閣員「自己挑」，責任也「自己扛」。他組閣，雖被譏為「敗選者聯盟」，國營事業如圓山飯店董事長用了蘇系前立委林育生、台灣自來水公司董事長由新潮流系彰化縣前縣長魏明谷接任，一度也被外界批為「徇私」，但黨內認為他終於處理了蔡英文大量起用「老藍男」的問題，以及面對二○二○「必須整軍」。

詹婷怡的問題，也是由來已久。她的專長在產業，無奈ＮＣＣ是監管單位，在選舉期間尤其被高度政治化，對於「假訊息」處理不符合民進黨內期待，主要是詹的專業與政治實務有落差，不能怪她。因此，蘇貞昌講了ＮＣＣ「誰都管它不到，但它也什麼都不管」的重話，雖然惹上「干預獨立機關」的罵名，但對黨內而言，卻是扛起必須處理的政治壓力。

昨天這一波公股行庫人事大搬風，也源於「選舉到了，必須清理」。被換掉的華南金控董事長吳當傑、彰化銀行董事長張明道，是林全時代留下來的「老藍男」。

至於接任第一金控董事長的廖燦昌，過去被認為長期經營新潮流系人脈，更可明顯看出人事布局的「派系考量」。此外，台銀三位副總都升任總經理雖是慣例，但有人靠能力，有人靠的是「政治勢力」。例如，有人過去走「新系路線」，金融圈都「看在眼裡」。

外界固然未必苟同這樣政治脈絡明顯的人事安排，但蘇貞昌著眼於可幫忙選舉募款等考量，也兼顧黨內的現實面。只是，蘇貞昌強勢主導人事布局，雖是落實充分授權，卻傳出未事先與總統府方面溝通，已有「府院角力」的繪聲繪影。而且，目前黨內總統初選「英德之爭」愈趨激烈，未來這些人事究竟為誰所用，後續恐怕還有發展。