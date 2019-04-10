減塑愛地球從喝水做起！專家教你這樣喝

近年來愈來愈多人關注環保，尤其「減塑」更是刻不容緩的議題，除了避免使用一次性餐具、塑膠吸管之外，減少喝瓶裝水、桶裝水、寶特瓶裝飲料而改喝白開水，是環保又健康的選擇。迎接4月22日世界地球日，環保愛地球就從日常喝好水做起。

長庚醫院毒物實驗室兼任護理師譚敦慈表示，「好水就是乾淨的水」，人體需要的是最單純的水，不能用湯、茶、咖啡、飲料來取代，最好能自帶水壺裝白開水，建議挑選符合食品級容器合格檢驗的水壺或保溫杯；不論水壺或保溫杯，即使是個人使用，也應該用中性清潔劑確實刷洗乾淨後瀝乾，尤其是杯蓋縫隙和對口處。

長庚醫院毒物實驗室兼任護理師譚敦慈建議日常自帶水壺、喝乾淨的水，隨時補充水分又環保。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

譚敦慈建議飲用用水可於晚上睡前取用，因為水管經過一整天的流動輸送，水質會比較好，早上起床後的自來水可用來刷牙、洗臉、沖馬桶；要加到熱水瓶的水最好是濾過或煮沸過的水，可以減少氯殘留的疑慮。

颱風、豪雨後因水質濁度上升、自來水的氯含量可能較高，雖仍在在安全範圍內，譚敦慈建議可將飲用水煮沸的時間拉長一點，或濾過之後再煮沸，可以雙重把關更安心；另外，煮水時可開抽油煙機，幫助空氣流通。要提醒的是，濾水器、濾水壺的濾芯一定要定期更換，大樓、住宅的水塔更要定期清理。

至於喝水的方式，譚敦慈說一次只喝一口或是大量猛灌都不好，因為水分運輸到細胞需要一段時間，應該視個人狀況適時適量，建議覺得口渴就要喝，運動健身、路跑者也要注意隨時補充水分；早上起床後可以喝一杯水，有助於稀釋血液濃度，可以降低心肌梗塞、中風的風險。

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