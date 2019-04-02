日本歷代年號源自哪些中國古籍？ 四書五經最受青睞

2019-04-02 16:49 香港01 記者張心怡／報導



日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」。圖／美聯社 分享 facebook 人皆言，日本文化深受中國古代影響。日本新年號昨日公佈，「令和」這一出自日本古典作品的年號被指首次「脫中」。那麼以往日本歷史中代表著歷任天皇紀年的年號，源自哪些中文古籍？又代表著怎樣的含義？本文略表一二。

「大化」：日本首個年號 偉大的變化

中國最早的年號是公元前140元的西漢漢武帝年號——「建元」，而日本最早的則是公元645年飛鳥時代孝德天皇的「大化」。當時皇室重新從貴族手中奪回實權，孝德天皇實施一系列改革，就是日本歷史上大名鼎鼎的「大化革新」。「大化」的意思就是「偉大的改變」。

至於其出處，中文古籍有三處，一處是「四書五經」中「五經」之一的《尚書》大誥篇：「肆予大化誘我友邦君」。唐代經學家孔穎達將此舉句解為「故我大為教化，勸誘我所友國君，共伐叛逆」之意。

第二處是《漢書》卷五十六：「古者修教訓之官，務以德善化民，民已大化之後，天下常亡一人之獄矣」。第三處則是《宋書》卷二十：「神武鷹揚，大化咸熙」。均有萬物翻新、開闢新章之意。

唐朝貞觀後二百年 日本亦迎來「貞觀」時代

唐太宗李世民（公元前627-649年）在位23年，國力迅速提升，一片歌舞繁華景象，中國古代迎來盛唐的「貞觀之治」。這一時期亦是日本頻派遣唐使、向中國學習的時期。兩百年後的公元859年，日本平安時代的清和天皇繼位，他選用的年號就是「貞觀」。

「貞觀」出自被儒家尊為「五經」之首的《易經》：「剛柔者，立本者也。變通者，趣時者也。吉凶者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。」意為以正道示人：澄清天下，恢宏正道。

《詩經》多延伸「壽」字年號

上述兩個年號，分別出自《尚書》、《易經》，據日本學者統計，這也是日本年號取意最多的兩個中國古籍，至於位列第三的就是中國最早的詩歌總集《詩經》。

取自《詩經》相關年號的意味，多與「壽」相關。例如，1024年至28年在位的後一條天皇的「萬壽」，和1165年至66年的六條天皇的「永壽」。分別出自「萬壽無疆」和「以介眉壽，永言保之」。

明治：出自《易經》向明而治

大家熟知的明治天皇開啟日本近代史上最重要的改革「明治維新」。「明治」二字出自《易經》之「聖人南面而聽天下，向明而治」。

「南面」象徵著皇位官爵與權力和尊嚴。「向明」則是天剛亮的時候，「向明而治」就意為天剛亮的時候，就開始處理政事，形容勤於政事。明治天皇當年選用此句作為年號，可見其重振朝綱的雄心壯志。

「百姓昭明，協和萬邦」與「地平天成」

日軍侵華戰爭發生昭和天皇在任時期，其年號「昭和」也因此廣為中國人所知。「昭和」出自《尚書》的「百姓昭明，協和萬邦」，是形容堯帝治下的百姓能夠明辨是非，便利於團結臨近友邦。

1989年昭和天皇駕崩，明仁天皇繼位，開啟「平成」時代。「平成」有兩個出處：《史記·五帝本紀》中的「父義，母慈，兄友，弟恭，子孝，內平外成」，及《尚書·大禹謨》之中的「俞！地平天成，六府三事允治，萬世永賴，時乃功」。這兩個出處都有「內外、天地能夠平和」的意思。

「令和」與中國詩詞的羈絆

今年，明仁天皇讓位皇太子德仁親王，今年5月1日開始啟用的「令和」，取自日本詩歌集《萬草集》「初春令月，氣淑風和」。此集相當於中國《詩經》的地位。為外界津津樂道的是，這是日本有史以來，年號首次引自日本文學作品。

不過有聲音指，「初春令月，氣淑風和」受中國古詩詞影響頗深。日本文學批註書《新日本古典文學大系·萬葉集》就指，此句與東漢張衡《歸田賦》「於是仲春令月，時和氣清」的意境相仿。

此外，東晉王羲之《蘭亭集序》中有「天朗氣清，惠風和暢」，唐代政治家薛元超《諫蕃官仗內射生疏》也寫有「時惟令月，景淑風和，宸襟有豫，百靈胥悅」。可見「令和」與中國古典詩詞的羈絆之深。

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文章授權轉載自《香港01》