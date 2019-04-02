親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58聯合報 東京記者蔡佩芳鄭媁／連線報導

日本橫濱八景島海島樂園的海獅「李奧（Leo）」一日用嘴咬著毛筆，寫下日本下月將使...
日本橫濱八景島海島樂園的海獅「李奧（Leo）」一日用嘴咬著毛筆，寫下日本下月將使用的新年號「令和」。（法新社）
分享

日本宣布新年號，「令和」將在五月一日正式使用，但官方與民間電腦作業作業能否跟著即時改元，成為另一大考驗。也有不少單位趁機調整系統，「由和轉洋」。

以名古屋市政府為例，為進行八十多個行政單位系統調整，推估預算需四億八千萬日圓，反映日本整體社會改元成本高如天價。日本總務省已通知各級政府加緊系統調整，特別是賦稅、社會保障相關的五七六個系統，務必在五月一日前完成系統修改，避免對一般民眾造成影響。

日本銀行業發行的存摺表記方式仍以和曆為主流，是改元過程中可能出現混亂的一環。多數業者無法排除改元十連休期間大批的ＡＴＭ交易等，恐在第一個營業日故障。擔憂業務負擔過重，瑞穗銀行在內等多家銀行考慮延後新系統導入時間；也有預定今春合併的地方銀行為此延長合併的磨合期。

也有不少單位趁此次機會將系統由和曆切換成西元，一勞永逸。例如東京都新宿區因外籍住民多，已經將住民票、印鑑證明等部分申請書改成西元、和曆皆可；ＪＲ東日本鐵道在日皇明仁宣布有意提前退位後，自二○一七年十二月至二○一八年三月，陸續將自動售票機更新為西元。

外傳日本政府不通知我國使用新年號，外交部吳釗燮昨天說，日方宣布新年號後同步通知外交部與駐日代表處，是「非常正式的管道」，至於日方由何人及以何種方式通知我方，基於對日方的尊重及台日雙方默契，外交部不便對外說明。

外交部年號吳釗燮日皇明仁
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

德仁5.1即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

日本新年號令和 民眾興奮搶號外報紙

2019-04-01 17:35

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

慶日本邁入令和時代 東京餐廳推超巨大和牛堡

2019-04-01 17:12

日本公布新年號強碰愚人節 部分業者不開玩笑

2019-04-01 17:03

日本新年號令和 安倍：心連心孕育文化之意

2019-04-01 14:57

首次採日本經典！日本新年號「令和」，引自《萬葉集》

2019-04-01 14:47

日本新年號 「令和」 安倍：為年輕人打造希望

2019-04-01 14:11

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

日本新年號「令和」 日人說酷、要花時間習慣

2019-04-01 13:55

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

今天向「平成」告別：日本「天皇新年號」怎麼選？

2019-04-01 09:12

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

安倍：盼選出 與洋溢希望新時代連結的新年號

2019-04-01 08:42

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55
看更多

熱門文章

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-01 06:39

樂極生悲！連釣兩隻鯊魚 結果下一秒就GG了

2019-04-01 15:00

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55

安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

愛女叫Uber誤上賊車遇害 父心碎PO合照淚悼

2019-04-01 11:01

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

小型飛機墜毀德國西部 3人喪命包含俄國女富豪

2019-04-01 05:34

英國會今再表決脫歐替代方案 梅伊政府瀕臨瓦解

2019-04-01 11:17

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

接受宸鴻、淳安、富邦注資？ JDI：本周內談定

2019-04-01 17:19

耐性快磨光 歐盟要英脫歐快點決定下一步

2019-04-01 14:57

南韓企業長工時嚇跑Y世代 他辭三星工作當網紅

2019-04-01 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top