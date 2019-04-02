日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

日本橫濱八景島海島樂園的海獅「李奧（Leo）」一日用嘴咬著毛筆，寫下日本下月將使用的新年號「令和」。（法新社） 分享 facebook

日本宣布新年號，「令和」將在五月一日正式使用，但官方與民間電腦作業作業能否跟著即時改元，成為另一大考驗。也有不少單位趁機調整系統，「由和轉洋」。

以名古屋市政府為例，為進行八十多個行政單位系統調整，推估預算需四億八千萬日圓，反映日本整體社會改元成本高如天價。日本總務省已通知各級政府加緊系統調整，特別是賦稅、社會保障相關的五七六個系統，務必在五月一日前完成系統修改，避免對一般民眾造成影響。

日本銀行業發行的存摺表記方式仍以和曆為主流，是改元過程中可能出現混亂的一環。多數業者無法排除改元十連休期間大批的ＡＴＭ交易等，恐在第一個營業日故障。擔憂業務負擔過重，瑞穗銀行在內等多家銀行考慮延後新系統導入時間；也有預定今春合併的地方銀行為此延長合併的磨合期。

也有不少單位趁此次機會將系統由和曆切換成西元，一勞永逸。例如東京都新宿區因外籍住民多，已經將住民票、印鑑證明等部分申請書改成西元、和曆皆可；ＪＲ東日本鐵道在日皇明仁宣布有意提前退位後，自二○一七年十二月至二○一八年三月，陸續將自動售票機更新為西元。

外傳日本政府不通知我國使用新年號，外交部長吳釗燮昨天說，日方宣布新年號後同步通知外交部與駐日代表處，是「非常正式的管道」，至於日方由何人及以何種方式通知我方，基於對日方的尊重及台日雙方默契，外交部不便對外說明。