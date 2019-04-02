日本令和新時代 來了

日本1日公布，5月新日皇即位後將使用的年號為「令和」，象徵新時代開始，而日本這一年也將迎來多項重大事件，包括美國總統川普訪日、6月主辦20國集團（G20）峰會、夏季參議院選舉、10月提高消費稅等。

日本政府1日公布新年號為「令和」，5月1日起啟用。這次年號出處為日本「萬葉集」的「初春令月、氣淑風和」。

日相安倍晉三說，新年號象徵「期盼跟國民一同建設一個讓年輕人充滿希望的日本」。

在採用「令和」年號的頭一年，日本將接連出現多項重大活動，包括美日貿易談判、6月將在大阪主辦G20峰會、提高消費稅率等。

在皇太子德仁5月1日即位後不久，美國總統川普可能訪日，成為新日皇即位後首位會見的外賓；日本預定本月中與美國展開貿易談判，川普預料將施壓日本縮減對美貿易順差。

川普接著在6月再度赴日參加大阪G20峰會，而中國國家主席習近平也計劃出席，日本能否扮演抑制全球貿易保護主義的角色也備受關注。

日本10月也將提高消費稅率至10%，在日本經濟趨緩、人口老化影響勞動力之際，此舉的衝擊廣受矚目。日本企業信心在第1季降至兩年低點，大型製造商信心更寫下2012年來最大降幅，反映對成長走軟與美中貿易爭端的憂慮。

日本也在4月1日實施新的工作簽證規定，擴大引進工業機械、營建及長照等14個領域等藍領外籍勞工，以緩解勞動人力短缺，2023年前預料將有超過34萬名勞工申請，多數來自亞洲，可望為中小企業注入新活力。