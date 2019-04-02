日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／一日電



民眾一日在東京街頭拿著日本朝日新聞報導新年號的號外。 （法新社） 分享 facebook

日本是全球僅存使用年號紀元的國家，民調顯示民眾生活習慣已逐漸轉為使用西元，但年號仍讓日本人產生特殊的世代情感。日官方一日公布新年號「令和」，兩小時推特推文破四五○萬則，瘋搶號外更造成東京的新橋車站騷動。許多人更有感而發，沒想到自己人生能迎接第三、甚至第四個年號。

日設計師野村一晟把現在的年號「平成」（圖）上下翻轉，變新年號「令和」。 圖／取自野村一晟臉書 分享 facebook

日設計師野村一晟設計新年號「令和」，可以翻轉成舊年號「平成」。圖／取自野村一晟臉書 分享 facebook

日本主要車站外昨天上午出現大批等候民眾，新年號發表後約卅分鐘，各報工作人員揹著「號外」現身，有人一從計程車下車就被民眾圍堵而上，搶號外民眾將店家外陳設的東西推倒，推擠之後地板上散落高跟鞋、首飾等物品。一名婦女雖搶到殘破的號外還是直呼幸福，她說，這是平成諸多年號中唯一的好消息。有民眾接受記者訪問時，才知日本是全球唯一保留年號國家，表情驚喜。

年號也讓人產生不同世代的認同感。上一次在一九八九年改元時，因為日皇昭和過世，昭和六十四年僅短短七日，一月八日即改為平成元年，讓「昭和六十四年出生」在日本顯得異常珍稀。

一月三日出生的ＡＫＢ４８前團員梅田彩佳受訪時提過，許多人都不知昭和有六十四年，連高中入學考的申請表上，只有昭和六十三年與平成元年兩個選項，讓她很想大喊，真的有啦！

神戶新聞近日發表調查，仍有逾半數日人支持年號存續，以守護日本文化，且年輕世代比例較高。但各報民調也顯示，使用年號、西元、兩者並用的比例已是三分天下，民眾生活習慣逐漸改變。有評論指出，「改元」將為日本創造數兆日圓的紀念消費。

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隨著「平成」將走入歷史，也掀起一股「懷舊消費」，平成年間曾風行一時的商品，推出復刻版再度受到矚目，包括古早味零食、卡帶型錄放音機，連復刻版烹飪家電去年銷售量也飆高到前一年度的兩倍。日本社會現象也出現「平成末班車結婚潮」，今年四月結婚人數比去年同期增加了四成。由於五月一日正逢「大安」宜嫁娶，有些人則期待人生新階段與新時代同時開展，預約「改元婚」。

新年號「令和」發表後，網路立即出現新年號紀念酒、酒器、甜點等紀念商品等接受下訂。原本免費發放的號外，一轉眼就在網路上開始競標。