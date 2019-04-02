親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本換年號 爆數兆日圓商機

2019-04-02 00:58聯合報 東京記者蔡佩芳／一日電

民眾一日在東京街頭拿著日本朝日新聞報導新年號的號外。 （法新社）
民眾一日在東京街頭拿著日本朝日新聞報導新年號的號外。 （法新社）
分享

日本是全球僅存使用年號紀元的國家，民調顯示民眾生活習慣已逐漸轉為使用西元，但年號仍讓日本人產生特殊的世代情感。日官方一日公布新年號「令和」，兩小時推特推文破四五○萬則，瘋搶號外更造成東京的新橋車站騷動。許多人更有感而發，沒想到自己人生能迎接第三、甚至第四個年號。

日設計師野村一晟把現在的年號「平成」（圖）上下翻轉，變新年號「令和」。 圖／取自...
日設計師野村一晟把現在的年號「平成」（圖）上下翻轉，變新年號「令和」。 圖／取自野村一晟臉書
分享

日設計師野村一晟設計新年號「令和」，可以翻轉成舊年號「平成」。圖／取自野村一晟臉...
日設計師野村一晟設計新年號「令和」，可以翻轉成舊年號「平成」。圖／取自野村一晟臉書
分享

日本主要車站外昨天上午出現大批等候民眾，新年號發表後約卅分鐘，各報工作人員揹著「號外」現身，有人一從計程車下車就被民眾圍堵而上，搶號外民眾將店家外陳設的東西推倒，推擠之後地板上散落高跟鞋、首飾等物品。一名婦女雖搶到殘破的號外還是直呼幸福，她說，這是平成諸多年號中唯一的好消息。有民眾接受記者訪問時，才知日本是全球唯一保留年號國家，表情驚喜。

年號也讓人產生不同世代的認同感。上一次在一九八九年改元時，因為日皇昭和過世，昭和六十四年僅短短七日，一月八日即改為平成元年，讓「昭和六十四年出生」在日本顯得異常珍稀。

一月三日出生的ＡＫＢ４８前團員梅田彩佳受訪時提過，許多人都不知昭和有六十四年，連高中入學考的申請表上，只有昭和六十三年與平成元年兩個選項，讓她很想大喊，真的有啦！

神戶新聞近日發表調查，仍有逾半數日人支持年號存續，以守護日本文化，且年輕世代比例較高。但各報民調也顯示，使用年號、西元、兩者並用的比例已是三分天下，民眾生活習慣逐漸改變。有評論指出，「改元」將為日本創造數兆日圓的紀念消費。

分享

隨著「平成」將走入歷史，也掀起一股「懷舊消費」，平成年間曾風行一時的商品，推出復刻版再度受到矚目，包括古早味零食、卡帶型錄放音機，連復刻版烹飪家電去年銷售量也飆高到前一年度的兩倍。日本社會現象也出現「平成末班車結婚潮」，今年四月結婚人數比去年同期增加了四成。由於五月一日正逢「大安」宜嫁娶，有些人則期待人生新階段與新時代同時開展，預約「改元婚」。

新年號「令和」發表後，網路立即出現新年號紀念酒、酒器、甜點等紀念商品等接受下訂。原本免費發放的號外，一轉眼就在網路上開始競標。

年號
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

德仁5.1即位 日本新年號「令和」

2019-04-02 00:46

日本令和新時代 來了

2019-04-02 02:13

日本換年號 電腦改元大考驗：成本天價！30天完工！

2019-04-02 00:58

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

日本新年號令和 民眾興奮搶號外報紙

2019-04-01 17:35

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

慶日本邁入令和時代 東京餐廳推超巨大和牛堡

2019-04-01 17:12

日本公布新年號強碰愚人節 部分業者不開玩笑

2019-04-01 17:03

日本新年號令和 安倍：心連心孕育文化之意

2019-04-01 14:57

首次採日本經典！日本新年號「令和」，引自《萬葉集》

2019-04-01 14:47

日本新年號 「令和」 安倍：為年輕人打造希望

2019-04-01 14:11

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

日本新年號「令和」 日人說酷、要花時間習慣

2019-04-01 13:55

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

今天向「平成」告別：日本「天皇新年號」怎麼選？

2019-04-01 09:12

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

安倍：盼選出 與洋溢希望新時代連結的新年號

2019-04-01 08:42

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55
看更多

熱門文章

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-01 06:39

樂極生悲！連釣兩隻鯊魚 結果下一秒就GG了

2019-04-01 15:00

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55

安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53

懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59

日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

影／日本新年號「令和」出自萬葉集 暗示去中國化？

2019-04-01 17:26

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

愛女叫Uber誤上賊車遇害 父心碎PO合照淚悼

2019-04-01 11:01

經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

小型飛機墜毀德國西部 3人喪命包含俄國女富豪

2019-04-01 05:34

英國會今再表決脫歐替代方案 梅伊政府瀕臨瓦解

2019-04-01 11:17

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

汶萊要用「石刑」處死同性戀與通姦犯 聯合國：不人道

2019-04-01 20:34

信用卡生態 「行動支付」在美行不通？

2019-04-01 14:59

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33

德國提倡器捐新制 人人死後都要捐除非你說不

2019-04-01 22:49

接受宸鴻、淳安、富邦注資？ JDI：本周內談定

2019-04-01 17:19

耐性快磨光 歐盟要英脫歐快點決定下一步

2019-04-01 14:57

南韓企業長工時嚇跑Y世代 他辭三星工作當網紅

2019-04-01 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top