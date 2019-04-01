經歷明治、大正、昭和、平成 116歲最長壽老人迎「令和」

2019-04-01 21:35 香港01 記者陳惠玲／報導



田中力子於本月9日獲健力士世界紀錄認可，成為世上最長壽的人。 法新社 分享 facebook 日本內閣官房長官菅義偉今天宣布日本新年號為「令和」，平成年代迎來最後一個月，不少年輕人都即於社交網絡標籤「平成最後的乜乜乜」，抓緊時代的尾巴。對於現年116歲的田中力子而言，經歷了明治、大正、昭和、平成4個年代，即將迎來第5個年號，她彷彿早已看破塵世，對於新時代她直言「只要是大家都幸福的時代就夠了」。

田中力子於本月9日獲健力士世界紀錄認可，成為世上最長壽的人。她於明治36年（1903年）出生，即萊特兄弟第一架飛機試飛成功的那一年，19歲便結婚，其後與丈夫一起於博多海軍航空隊内開烏冬店。至今一共有5個孫兒、8個曾孫，不過家人及親戚不少都比她早逝，最終於2005年遷入福岡市的一間老人院。

經歷過世界大戰，走過了戰後復興的昭和年代，進入物質豐盛的平成時代，她現時仍能自力靠助行器行走，而且食欲不錯。平日她都愛參加讀書會、玩黑白棋。為了不讓腦筋停下來，她堅持每週都會去參加計數測驗，而且每次都取得滿分。她更曾笑言自己「還沒有死的念頭」，因為對她而言，每天吃好睡好、珍惜眼前人，已是她最大的目標。

或許她的倔強與年齡成正比，今年初當大家為她慶祝生日時，即使所有人都着她坐好，不要危險地站立，她仍堅持自己站起來，再深深地低下頭、彎下腰，「以後還請多多指教」，風骨教人敬佩。

下月她將迎來人生第5個年號，被問到對於新的年代有何期望，她沒有猶豫，只說「只要是大家都幸福的時代就夠了」，令人非常窩心。

迎接人生第5個年號的，其實不止田中力子，住在沖繩的津波蒲戶亦一樣，他1908出生，今年已110歲。原來他年輕時曾被徵召入防衛隊參加戰爭，惟當時的妻子正好懷有身孕，他獲延期至小孩出生才入伍，間接撿回一命。他曾目睹炸彈在自己面前落下爆炸，在戰後一直在美軍基地做塗裝工作60多年，育有6子。

被問到新時代來臨，他只是一笑置之，邊把沙翁往口裏放，邊說「已經搞不清甚麼是甚麼了」。他身旁的老人院職員指他現在幾乎失明，但腦筋仍非常靈活，性格開朗，最愛在院中放聲高歌。

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文章授權轉載自《香港01》