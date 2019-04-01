日本「令和」時代來臨 英語媒體如何翻譯？

2019-04-01 18:26 香港01 記者張子傑／報導



日本政府發言人、官房長官菅義偉今天宣布日本新年號為「令和」。圖／美聯社 分享 facebook 日本德仁皇太子將於5月1日登基，為平成時代劃上句號。內閣官房長官菅義偉周一（4月1日）宣布新年號為「令和」，但到底英語圈傳媒如何為這個新年號解畫？

「令和」的英文拼音為「Reiwa」，「和」字在日本有「和平」、「和諧」之義，在日本年號史上屬「常客」，因此英語媒體將之譯為「peace」或「harmony」實屬正常之舉。

由於這次是日本年號首次採用「令」字，所以在翻譯時顯得有難度。彭博社（Bloomberg）、英國廣播公司（BBC）都是以「Order」（秩序）解釋「令」字的意思，《衛報》（Guardian）則以「decree」（政令）看待，更提到電視台的評論員一時之間找不到合適的翻譯用詞。

日本網民都很關心外國媒體的報道，對於BBC以「order and harmony」形容「令和」字面上的意思，有不少人認為這個譯法很「有型」。

根據日本政府解畫，「令和」的出處是日本古典詩歌總集《萬葉集》的其中一首：「初春令月，氣淑風和」。「令」有「美好」的意思，因此《華爾街日報》以「auspicious」（吉祥）形容，算是較為貼切的譯法。

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文章授權轉載自《香港01》