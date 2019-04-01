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懶得理改年號！東京電視台播和牛 網友讚：有性格

2019-04-01 17:59香港01 記者溫嘉敏／報導

日政府宣布新年號時，所有電視台都在直播首相安倍晉三見記者的場面，解釋「令和」的意...
日政府宣布新年號時，所有電視台都在直播首相安倍晉三見記者的場面，解釋「令和」的意念，唯獨東京電視台卻繼續播放「午飯之旅」節目。 圖／twitter
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「東京電視台」一向被網民稱為「世界最強電視台」，因為它不管世界發生了什麼事，都只會繼續播自己的節目。日本內閣官房長官菅義偉今早宣布新年號為「令和」，記者會自然成為全國大新聞，電視台紛紛作現場直播，唯獨東京電視台卻繼續介紹美味和牛丼，被網民大讚「果然有性格」。

日本一直有流傳「東京電視台最強傳說」，即使其他五大電視台都在播放全國、全球大事件，東京電視台都會繼續按節目表播放動畫、美食及購物節目，最多只是在頂部加一行速報字幕，或事發現場畫面塞在主畫面的一角中。有網民笑言，只要東京電視台還在播動畫，世界仍是安全的，不然就是「世界末日」了。

當日政府今早宣布新年號時，所有電視台都在直播首相安倍晉三見記者的場面，解釋「令和」的意念，唯獨東京電視台卻繼續播放「午飯之旅」節目，和牛丼佔據畫面，彷彿宣布新年號一事從來沒有發生過。

不少網民都被東京電視台笑翻，指「果然有性格」、「預期之內但仍很好笑」、「證明令和一定是個和平的時代啊」。

據悉，東京電視台之所以如此「獨樹一幟」，理由非常簡單，就是「缺人缺錢」，電視台無法派職員駐守前線甚至做現場直播。要數上一次破例暫停節目，已是311大地震之時，東京電視台做了33小時緊急報道後，於12日晚上11時55分換回播放動畫，成為當地電視台中最早換回平常節目的一個。

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文章授權轉載自《香港01》

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