日本新年號不採中國古籍 大陸官媒：無法抹去中國痕跡

2019-04-01 19:35 聯合新聞網 綜合報導



今天日本宣布新年號為「令和」，是第一個出自日本古籍的年號。圖片來源／NHK 分享 facebook

今（1）日，日本政府正式公布新年號為「令和」，有別於以往出自中國古籍的年號，新年號「令和」的出處，來自日本最古老的詩歌總集《萬葉集》。但這樣的行為，卻引發中國大陸的部分媒體不滿，中國官方媒體《環球時報》更發表文章直指，「日本新年號，無法抹去中國痕跡」。

日本的第248個年號「令和」，出自日本最早的日語詩歌總集《萬葉集》，該詩歌總集在日本文學史上，擁有極高的價值。而新年號「令和」，也是首次使用非中國古籍的年號，而這樣的改變，也被部份人認為是「去中國化」的表現。

中國官方媒體《環球時報》發表了一篇，以「日本新年號，無法抹去中國痕跡」為主題的文章。內文中提到，「儘管被看作是日本古籍，《萬葉集》仍然無法抹去源於中國古典文化的影響」，他們認為《萬葉集》借鑑了中國詩歌的題材、形式及表現方式，而且也收編了部份漢詩。

文章也指出，「《萬葉集》成書時，日本尚未擁有自己的文字，全部詩歌都採用漢字為注音符號紀錄而成」，認為《萬葉集》不僅是透過中文的寫法紀錄下來，其中的詩歌仍受到中國審美的影響，因此判定日本的新年號「令和」依然與中國有關，有中日融合的含意。