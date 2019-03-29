學者觀點／台海戰略平衡偏移 布局印太 美拉攏台

2019-03-29 00:31 聯合報 記者鄭媁／台北報導



蔡英文總統（前右）結束「海洋民主之旅」訪問行程，昨晚搭乘中華航空公司專機返抵桃園機場，下機後接受獻花歡迎。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

美國國務卿龐培歐在美國國會指出，美方正運用所有工具，阻止中國大陸透過外交手段孤立台灣。學者解讀，當台灣在國際社會遭受打壓及不公平待遇，讓台灣民眾氣餒、自信心減損，這不符合美國利益；也顯示美國菁英界對大陸崛起的高度警覺。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正指出，如今的華府氛圍，除了對台灣的民主肯定，加上台灣對美國在印太地區的布局有正面功能；當台灣海峽的戰略平衡稍偏移時，美國希望能給台灣更多鼓勵，透過強化美台關係，讓台灣更有自信地繼續生存發展。因此，龐培歐這樣的說法毫無意外。

黃介正說，美方運用所有工具的方式，一是美國自己可以做的，包括「台旅法」，或在由美國主辦的國際會議中，邀請台灣參加；二是可影響別人做的，包括國際組織參與、為台灣執言發聲。

我駐美前代表、外交部前部長程建人表示，美國政府若要運用「所有工具」，台灣關係法一樣可以做到，當中也並沒有限制美國官員不能來，龐培歐的說法，一方面是為讓國會議員對行政部門的做法表示肯定，也藉此機會表達美國的立場。但他提醒，美台間的利益有時平行、有時未必，長期而言可能也對我們不利，執政當局要冷靜思考，如何藉此維護我們的利益，不要被牽著鼻子走。

國民黨智庫學者陳一新認為，龐培歐未實質提到要如何執行「台旅法」，由於他是出席親台、友台的眾議院外交委員會聽證會，很可能只是稍微應付一下，相信在對台政策上仍會堅守立場，不會提到太多確切細節。