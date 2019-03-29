太平洋島國之爭…台灣外交困境 成了美中戰場

2019-03-29 00:20 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿八日電



蔡英文總統（左）過境夏威夷時，參訪夏威夷州急難管理署，由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根少將（右）陪同。特派記者周佑政／攝影 分享 facebook

美國國務卿龐培歐表態運用所有工具幫助台灣避免遭中國大陸外交孤立，日前也主動喊話南太國家支持台灣，據了解，美方舉動看似非常關注台灣所面臨的外交困境，但背後真正考量則是美國與中國大陸對太平洋島國之爭，而美國可能拉攏理念相近國家一起對付中方。

蔡英文總統廿七日與華府智庫「傳統基金會」視訊會議表示，中方持續增強在太平洋區域的行動，包括對台灣的邦交國，其目的是讓這些國家在經濟、政治、戰略上更接近中方；而美國、澳洲、日本等其他相關方對此問題的注意程度都有所提升。

美方人士透露，美一向關切台灣邦交危機，索羅門群島、吉里巴斯等都屬邦交不穩定國家，白宮國安會亞太資深主任博明日前在索羅門群島與我外交部次長徐斯儉會晤，並非「巧合」，美方希望協助台灣鞏固邦交，而國務院也多次派人前往幾個台灣邦交國。

據指出，基於美中之間的影響力競爭，美方對於台灣能否守住邦交國更為關注，尤其在薩爾瓦多等國陸續與台斷交後，美方警覺應提早介入、預防。

這次蔡總統「海洋民主之旅」未訪問吉里巴斯，華府外交界傳出，大陸以經貿誘因與吉里巴斯談判已達某種程度，吉里巴斯與台的邦交尤其緊張。

蔡總統在視訊會議表示，台灣與理念相近國家共同努力在太平洋區域建立以價值為基礎的夥伴關係，此事至關重要；相信區域國家在面臨選擇時，更願意選擇共享價值國家所提供的援助及投資。

華府智庫「國家亞洲研究局」近期發布報告指出，大陸在南太持續擴大的影響力影響區域局勢，並威脅澳洲、紐西蘭、美國的安全利益；台灣與南太島國的關係，顯然使其成為美國及美國盟友的合作夥伴，可協助在區域強化民主規範。

哈德遜研究所資深研究員布朗（Eric Brown）日前在一場論壇表示，中方對太平洋國家的投資或運用外交手段孤立台灣並非新鮮事，但引人注意的是，中方現似乎企圖將他所創造的依賴性，轉化為戰略槓桿，中方早晚會在大洋洲建立軍事基地，這將對整個區域的和平與戰略產生深遠影響。

布朗說，因此日本、澳洲、紐西蘭、台灣、美國都開始戰略性重新建立其對大洋洲的國家政策，以及與太平洋島國的交往政策。