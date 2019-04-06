清明連假北返車潮 今預估最大量

國道一號北上汐止五堵路段，昨天一早便出現大量車潮，最低時速不到廿公里。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

今天是清明連假第三天，各地天氣也好，交通部高公局預估國道將出現大量出遊及北返收假旅次，其中北上車流量可能是連假單日最高，不少路段可能將成午後塞到晚上，國五頭城到坪林北上，行車時間甚至可能是平時的七倍。

高公局建議民眾，若不趕時間，不妨利用明天最後一天假期再北返，避開今天北返尖峰，明天凌晨零時到早上十點也免收費。

昨天是清明節，國道大清早就湧現南下返鄉掃墓車潮，部分路段時速一度不到廿公里；接近傍晚時分，開始出現北返車潮，除了國一西螺到彰化路段，長達近卅公里的路段車多速慢，國五也一度從坪林到宜蘭交流道路段，都是平均車速不到四十公里的「紅色」路段，南口頭城端更是「紫爆」，主線回堵五公里，時速一度不到廿公里。

北上車流今將更大量，壅塞路段預判會出現在國一北向新竹系統到竹北、南屯到后里、西螺到埔鹽系統，國三大山到香山、霧峰系統到霧峰、竹山到中興、關西至大溪，國五北向頭城到坪林等路段。

至於觀光景點及一般道路，交通部公路總局表示，今觀光景點區全天候車潮不斷，呈現「上午進入，下午離開」趨勢。蘇花改昨雖車流順暢，但預估今明兩天，將有從花蓮北返走蘇花改到國五的車流。

另外，台中國際機場昨早出現大霧，能見度僅一百公尺，關閉機場兩個多小時，暫停班機起降。上午多個航班取消或延誤，連帶影響下午航班正常起降，共計四十多個航班受影響。由於正逢清明連假，不少旅客受影響。