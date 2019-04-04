環保葬崛起 生死之事大方說

2019-04-04 14:28 中央社 中央社



台北市民國92年開辦第一次海葬，環保葬從標新立異逐漸方興未艾，臻善園花葬區甚至熱門到要開闢新園區，也凸顯「厚養薄葬」與逐漸不再非黑即白的殯葬觀念。

台北市殯葬管理處副處長王文秀回憶起她辦的第一場環保葬，也是全台灣首次海葬，是要將6位往生者的骨灰送入大海，這6位堪稱環保葬的先行者，但其他人可不這麼想，漁船嫌晦氣拒絕出租，媒體也緊迫盯人。

最後王文秀使出調虎離山計，先放出兩台公務車讓媒體去追，自己再搭著載有骨灰的車一路趕往野柳，並給船家兩倍費用，才順利完成海葬。回憶起往事，王文秀笑說：「租個船出去辦海葬船上就會有鬼喔？那我這裡不就鬼更多」。

之後台北市成立樹葬區「詠愛園」，發現成效不錯，再繼續推廣花葬，開闢「臻善園」，如今詠愛園的7900個穴位已快額滿，臻善園的5000個穴位更是供不應求，預計將會在臻善園後方規劃新園區、新增5000個穴位。

「環保葬最終會成為主流」，殯葬業者「小冬瓜」郭憲鴻直言，就像以前土葬興盛的時代，大眾也不能接受火葬，認為會讓往生者感到被燒灼的痛苦；可現代大多家屬都選擇火葬、進塔，土葬者反而非常少。有聲音質疑環保葬讓先人魂魄不安、後人無法祭拜，郭憲鴻認為，大家以前對火葬的態度，就是現在對環保葬的態度，政府的宣導與推動很重要。

王文秀說，現行環保葬全程免費，且詠愛園及臻善園免費開放參觀，就是要讓民眾接觸、認識，進而選擇環保葬，且若將存放在靈骨塔的骨灰移出並辦完環保葬，還可申請新台幣1萬至2萬元的獎勵金，「有的人就會罵說這是在賣祖先，但不是的，這觀念要改，這也是在解決塔位不夠的問題」。

要改變民眾根深柢固的觀念並不容易。王文秀觀察，進行環保葬的人家以基督教及佛教為大宗，尤其聖嚴法師去世後骨灰植存於法鼓山，帶動信徒跟進；反觀道教因為注重風水，進行環保葬的人家就很少。不過有一位風水師死後選擇海葬，因為他認為真正會影響後代的是品德，不是風水方位上的眉眉角角，讓王文秀印象深刻。

此外，由於環保葬的精神是回歸自然，因此不立碑、不記名，連追思的花束擺上一天後就會被清除，但還是不少人會偷偷帶簽字筆在葬區的鵝卵石上寫字或畫圖做記號，管理人員只能把石頭翻面或換上乾淨的鵝卵石，並增加培養土及溶磷菌，加速骨灰分解，讓土地休息、永續利用。

環保葬的核心概念是「簡潔」，少了繁文縟節的告別式，讓殯葬業者利潤大減，也是推行上的阻礙之一。郭憲鴻坦言葬儀社的利潤很大部分來自骨灰罐及塔位，他開玩笑說：「聽到家屬說想要環保葬的時候心都會淌血」。

但郭憲鴻也認為，「厚養薄葬」觀念崛起，人們對這些殯葬禮儀也不再那麼堅持，同時他也希望大眾對身後事話題別再諱莫如深，「當懂得感恩的時候，其實世間萬物皆有良善，沒什麼不能說的」。