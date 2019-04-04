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來去墓園賞風光 花葬樹葬區景色美如畫

2019-04-04 14:28中央社 中央社

打破墓園鬼影幢幢的刻板印象，台北市花葬樹葬區栽植各色花木，打理得十分優美舒適，並免費開放參觀；除了清明以外，重陽、端午、中秋及農曆春節前都會湧現人潮。

台北市殯葬管理處副處長王文秀指出，台北市目前有花葬區「臻善園」及樹葬區「詠愛園」，市府每年編預算維護這兩個環保葬園區，並請業者栽植、修剪花木，外觀跟一般公園幾無差異、甚至更漂亮。

臻善園就在陽明山知名景點龍鳳谷的上方，墓政管理課員余銘祥表示，臻善園面積8200平方公尺，由上而下分別為A、B、C區，共18塊花葬地，上面鋪滿鵝卵石，一旁種滿鮮花，後面就是蓊鬱的樹林。

從臻善園往下望，翠綠風光與遠方山嵐盡收眼底。余銘祥說，A區是最受家屬青睞的花葬地點，他說：「可能是因為位置最高，視野比較好啦」。

負責打理臻善園的園藝業者謝美月說，花葬區的花卉會依照季節更換，讓四季都有不同風貌；且臻善園種有櫻花與流蘇各50棵，每當花期到來，就會有滿山遍野的櫻花雨及四月雪可看，美不勝收。

位於文山區的詠愛園在富德公墓內，占地1.2公頃、共分13區，主要林木分別為梅花、桂花、檀香柏、土肉桂、山櫻花、樟樹、洋玉蘭、小葉南洋杉、圓形羅漢松、流蘇、刺桐、黃花風鈴木、藍花楹，白色石子步道蜿蜒其中。

「詠愛園漂亮到有人來遛狗」余銘祥說，有民眾以為詠愛園只是普通公園，直到管理人員告知這是公墓、不方便讓寵物落地，民眾才恍然大悟。

王文秀表示，臻善園與詠愛園都是免費開放且全年無休，讓民眾可以沐浴在大自然中，並逐漸認識環保葬，她說：「大家不要老是覺得墓園是恐怖的，其實來樹葬或花葬區不只能慎終追遠，而且也會感受到愛與祝福」。

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