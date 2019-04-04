祭祖不只在清明 親友情感勝過儀式本身

2019-04-04 14:28 中央社 中央社



清明連假將至，許多人回鄉祭祖掃墓，但緬懷先人並非只能在清明節，在平日或過年期間也可展現，因為親族間的情感比「儀式」本身更重要。

對於掃墓，殯葬業者「小冬瓜」郭憲鴻說得直接：「只要大家取得共識，想去就去啊，有何不行？」郭憲鴻的父親是從黑道轉身為殯葬達人的郭東修，綽號「冬瓜」，他子承父業，更加明白喪葬相關禮儀都其來有自。

「儀式的產生，對內是心靈的需求，對外是為了跟社會產生連結」，郭憲鴻指出，人對死亡的未知會產生恐懼，或因要彌補罪惡感或愧疚感，因此創造了「儀式」讓心靈有所依托；在傳統社會結構中，最小的單位是「家」，接著是「家族」，因而衍生出許多儀式讓大家相聚。

郭憲鴻指出，農業時代一個家族成員動輒數十人，通訊又不發達，直接訂定一個祭祖的日子最方便；時至今日，單一家庭人口組成漸趨簡單，時間也比較容易湊在一起，自己就常一個人去祭拜爸爸，不看日子、不訂時間，「我只要有空，想去看他，我就會去」。

從古至今，大眾對「死亡」常避而不談或隱諱帶過，郭憲鴻指出，所謂「敬鬼神而遠之」，讓人們對許多儀式或禁忌盲從。

其實生死之事大可以用健康的態度談論，而禮儀演變至今，形式或許會變，但渴望與人產生連結的心永遠不會變，「重點是『聚』，儀式只是工具而已」。

郭憲鴻說，曾有分別信仰佛教、道教與基督教的三兄弟，為了父親告別式該怎麼辦而大打出手，最後告別式搞砸、三兄弟也因此決裂。為了禮儀形式，原本該是家人相聚的場合卻上演全武行，實為本末倒置。

「怎麼祭拜都好，但要知道自己在幹嘛」郭憲鴻強調，儀式沒有標準答案，只要家人之間取得共識，即便不是通俗也可以欣然去做；但反過來說，若禮儀會導致家人疏遠失和，即便這項禮儀再古老、再多人奉為圭臬，都沒有意義。

以殯葬業的角度，郭憲鴻不會刻意說服家屬該怎麼做，「畢竟我爸是隔天就火化、前面儀式全都省略，我去拜他時，帶的是麥當勞跟他愛吃的炸雞」。

郭憲鴻直言，當親屬之間對禮儀有歧見時，最重要的是「溝通」。他也常遇到意見不合的家屬，但他不選邊站，而是先聆聽、找出突破口，尋求雙贏的解方，「哪怕最後大家討論的結果是不拜了、不辦了，感情也會在過程中變得更好」。