親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

清明連假國道 6大地雷路段耐心開

2019-04-04 00:54聯合報 記者吳姿賢葉冠妤侯俐安／台北報導

今起四天清明連假，交通部高公局預估，國道將出現南向返鄉掃墓車潮。圖╱資料照片
今起四天清明連假，交通部高公局預估，國道將出現南向返鄉掃墓車潮。圖╱資料照片
分享

今天起四天清明連假，北部、東半部有短暫陣雨。交通部高公局預估，上午七時開始國道就會出現南向返鄉掃墓車潮，其中有六大地雷路段，國一楊梅至新竹系統、國五南港系統至坪林，行車時間最高可達平常五倍。

清明連假四天國道都採單一費率，每天凌晨零時至清晨五時暫停收費，七日假期最後一天暫停收費措施延長到上午十時，高公局盼有效分流。今天上午七時至中午十二時，包括國一內湖至頭份、國三木柵至香山各交流道南向入口匝道，以及國五南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道，將實施高乘載管制。

清明4天連假今天開始，昨天傍晚台北車站陸續湧入返鄉人潮，而車站周邊則湧現大批車潮...
清明4天連假今天開始，昨天傍晚台北車站陸續湧入返鄉人潮，而車站周邊則湧現大批車潮。 記者杜建重／攝影
分享

以往清明連假交通量僅次於春節，去年清明連假更被譽為史上最塞，國道用路人怨聲不斷。昨天國五愈晚愈塞，深夜南港系統至石碇僅廿公里，幾乎動彈不得。

今天連假首日，高公局預估國道有六大地雷路段，國一楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，以及國三三鶯至關西、烏日至霧峰、竹南至大甲。國五塞車時間最長，南港系統至坪林路段預估從上午六時一路塞至下午四時，行車時間是平常五倍。

交通部長林佳龍昨到立法院報告清明疏運，他表示，塞車問題是「人跟車之間的理性抉擇」，尤其國五容量有限，若都同個時間上國五，自然會塞，只能透過後天的管理手段改善。用路人發揮智慧、善用資訊，才能避開塞車。

分享

此外，勞動部農曆年前開放鬆綁客運業者七休一，這次清明連假僅彰化客運提出申請。彰化客運表示，農曆春節未申請鬆綁，導致排班人力吃緊，未能謹守七休一，最後慘遭開罰，「清明只是先申請起來，不一定會用到。」

天氣方面，四天連假全台氣溫一天比一天溫暖，北部最高溫廿七度、中南部上看卅度。

清明4天連假今天開始，昨天傍晚台北車站湧現返鄉人潮，旅客拖著行李在月台趕搭列車。...
清明4天連假今天開始，昨天傍晚台北車站湧現返鄉人潮，旅客拖著行李在月台趕搭列車。 記者杜建重／攝影
分享

連假國道塞車
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

兒童節連假 各大樂園優惠一次看

2019-04-03 23:45

新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49

春假好去處 高雄科工館「憶兒時：南方童樂會」特展

2019-04-03 18:24

清明連續假期首日 土城警分局在交流道實施高乘載管制

2019-04-03 17:57

把握閉幕前逛花博 清明連假天天有活動

2019-04-03 17:13

清明連假 台南這30處公墓及9大風景區易塞車

2019-04-03 17:01

中彰投看過來！清明連假高鐵台中站交通分流管制

2019-04-03 17:01

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

清明連假天氣 一天比一天暖

2019-04-03 14:23

清明疏運 當心6大地雷路段、時段

2019-04-03 14:22

清明連假掃墓旅遊尖峰 高市警管制7風景區交通

2019-04-03 11:14

因應清明連假 台灣高鐵今明天加開3班次南下自由座列車

2019-04-03 10:35

清明連假首日 國道南下6路段恐大塞車

2019-04-03 09:44

清明連假怕掃興 避開易塞車時段

2019-04-02 23:37

為什麼大人也爽放兒童節？原來這是有法律規定的

2019-04-02 22:43

連假往返東南亞必看 一張圖傳授防麻疹、登革熱秘訣

2019-03-30 17:01

因應清明連續假期 新店警加強交通疏導勤務

2019-03-30 11:13

清明連假萬金石遊客加掃墓恐塞爆 警提醒避開這時段

2019-03-29 18:18

三鶯地區清明掃墓交通疏導 將提供接駁車供民眾利用

2019-03-29 17:53

清明連假國道較不塞車時段 高公局報你知

2019-03-27 11:10

清明連假 86條國道客運平均85折優惠

2019-03-27 10:00
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

誤信APP鑑定結果 登山客誤食有毒野菇

2019-04-03 13:38

台東地震 暫無災情傳出

2019-04-03 10:12

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50

不讓綠島醫師太累 台東馬偕醫院今派醫師助診

2019-04-03 09:48

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

婦誤信偏方險截肢 醫師3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

2019-04-03 09:39

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

一早地震全台有感 花蓮地區2-3級暫無災情落石

2019-04-03 10:36

清明連假首日 國道南下6路段恐大塞車

2019-04-03 09:44

故宮文資新發現！ 王羲之啟發莊嚴半世紀前做這事

2019-04-03 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top