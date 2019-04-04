清明連假國道 6大地雷路段耐心開

今起四天清明連假，交通部高公局預估，國道將出現南向返鄉掃墓車潮。圖╱資料照片 分享 facebook

今天起四天清明連假，北部、東半部有短暫陣雨。交通部高公局預估，上午七時開始國道就會出現南向返鄉掃墓車潮，其中有六大地雷路段，國一楊梅至新竹系統、國五南港系統至坪林，行車時間最高可達平常五倍。

清明連假四天國道都採單一費率，每天凌晨零時至清晨五時暫停收費，七日假期最後一天暫停收費措施延長到上午十時，高公局盼有效分流。今天上午七時至中午十二時，包括國一內湖至頭份、國三木柵至香山各交流道南向入口匝道，以及國五南港系統、石碇及坪林交流道南向入口匝道，將實施高乘載管制。

清明4天連假今天開始，昨天傍晚台北車站陸續湧入返鄉人潮，而車站周邊則湧現大批車潮。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

以往清明連假交通量僅次於春節，去年清明連假更被譽為史上最塞，國道用路人怨聲不斷。昨天國五愈晚愈塞，深夜南港系統至石碇僅廿公里，幾乎動彈不得。

今天連假首日，高公局預估國道有六大地雷路段，國一楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，以及國三三鶯至關西、烏日至霧峰、竹南至大甲。國五塞車時間最長，南港系統至坪林路段預估從上午六時一路塞至下午四時，行車時間是平常五倍。

交通部長林佳龍昨到立法院報告清明疏運，他表示，塞車問題是「人跟車之間的理性抉擇」，尤其國五容量有限，若都同個時間上國五，自然會塞，只能透過後天的管理手段改善。用路人發揮智慧、善用資訊，才能避開塞車。

分享 facebook

此外，勞動部農曆年前開放鬆綁客運業者七休一，這次清明連假僅彰化客運提出申請。彰化客運表示，農曆春節未申請鬆綁，導致排班人力吃緊，未能謹守七休一，最後慘遭開罰，「清明只是先申請起來，不一定會用到。」