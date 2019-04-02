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清明連假怕掃興 避開易塞車時段

2019-04-02 23:37聯合報 記者戴永華╱宜蘭報導

宜蘭縣府交通處與警局公布清明連假期間，容易出現車多、塞車的時段，請用路人儘量避開...
宜蘭縣府交通處與警局公布清明連假期間，容易出現車多、塞車的時段，請用路人儘量避開這些地雷。 圖／聯合報系資料照片
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每年清明連假，從台北往返花蓮的路廊都塞到不行，為提早因應清明節車流，宜蘭縣政府昨天討論疏運計畫，預估清明連假第一天國5與蘇花改南下車道，在凌晨就會出現大量車流，至於北上最大車流量將出現在收假前一天上午。

兒童節加上清明節連假共4天，除了民眾返鄉掃墓人潮，還有外出的遊客一起湧上路，前年曾經有台北到花蓮的用路人嚴重堵在宜蘭蘇澳鎮一帶，最後開了十幾個小時才到達花蓮，歷經塞車夢魘，整個遊程被打亂，遊興也都沒了。

縣政府交通處長林國民表示，今年為了紓解分流掃墓的車潮，在清明前一周30日、31日，首創高速公路單一費率7折優惠，鼓勵民眾提早返鄉，避免全都塞在清明連假這幾天。

縣府提醒用路人，由於蘇花改的部分路段已通車，也使得國5連假期間的南下塞車時段也跟著提早，清明連假第一天國5南下凌晨3點就會有大量車潮，恐將持續到下午6點；第二天清晨6點起，車多易塞到下午5點。至於在蘇花改路廊，清明連假首日大量車流出現在凌晨1點，走走停停，可能持續到下午5點。

收假的北上最大車流會出現在收假日的前一天，預估國5北上在收假日前一天上午11點出現大量車流，直到深夜，收假最後一天則從上午9點塞到下午3點。蘇花改北上部分，收假前一天從上午10點塞到晚上8點，請用路人提早規劃並避開易塞車時段。

連假期間，蘇澳到崇德之間的蘇花路廊，管制21噸以上大貨車通行，4日凌晨0時到下午5點禁止南下、0時到下午3點禁止北上；另5日上午7點到下午1點，6、7日中午12點到下午4點，南北向都禁止大貨車上路。

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